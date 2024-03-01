Свій перший фільм Ксав'є Долан представив у Каннах у 20 років

Канадський режисер Ксав'є Долан став президентом журі програми «Особливий погляд» на Каннському кінофестивалі Канна у 2024 році.

Це друга за значимістю секція після основного конкурсу. Сам Долан був учасником цієї програми, у 2010 році він показував там драму «Уявна любов».

Загалом творчість Долана тісно пов’язана з Каннським фестивалем. Більшість його картин мали світову прем’єру саме у Каннах.

«Я дуже радий повернутися до Канн. У покладеній на мене відповідальності я бачу можливість разом із членами журі «Особливого погляду» зосередитись на найважливішому аспекті кіномистецтва – правдиво розказаних історіях», – прокоментував Ксав'є Долан свою майбутню місію.

Нагадаємо, 35-річного Ксав’є Долана називають вундеркіндом. Він зняв свій перший фільм, «Я вбив свою маму», у 20 років. Картину показали у Каннах. Також вона представляла Канаду на премії «Оскар». «Уявне кохання» отримало приз молодого журі в програмі «Особливий погляд». «Мамочка» здобула приз журі в основному конкурсі. «Це усього лише кінець світу» отримав в основному конкурсу другий за значенням приз, Гран-прі.

Нагадаємо, головою журі основного конкурсу Каннського кінофестивалю стала режисерка «Барбі» та «Леді Берд» 40-річна Ґрета Ґервіг. Вона стала наймолодшою головою журі з 1966 року. Тоді на цю посаду обіймала Софі Лорен.