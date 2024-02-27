«Артхаус Трафік» весною випустить у повторний прокат три фільми, які уже стали сучасною класикою.

Із 14 березня в обраних кінотеатрах можна буде подивитися мелодраму «І все ж Лоранс» (2012, на головному фото). Стрічка вийде напередодні ювілею її режисера Ксав’є Долана, який 20 березня відзначатиме 35-річчя. Він володар призів кінофестивалів у Каннах, Венеції та Торонто, а також премій «Люм’єр» та «Сезар». Долан відомий стрічками «Це всього лиш кінець світу», «Мамочка» і «Том на фермі».

Світова прем’єра картини відбулась у Каннах, де отримала Queer Palm та Приз за найкращу жіночу роль у категорії «Особливий погляд».

Головний герой Лоранс – учитель старшої школи та письменник, який шалено закоханий у свою дівчину Фред. Їхнє радісне життя перевертається з ніг на голову, коли Лоранс зізнається про свою транссексуальність і намір жити як жінка. Фред обіцяє підтримувати партнера під час його переходу, але новий спосіб життя пари суперечить поглядам друзів, родини та суспільства в цілому.

У головних ролях Мельвіль Пупо («Щасливий випадок», «Одного чудового ранку»), Сюзанн Клеман («Мамочка»), Наталі Бай («Це всього лиш кінець світу», «Впіймай мене, якщо зможеш).

Із 11 квітня на великих екранах демонструватимуть драму «Сором» (2011). Це робота оскароносного режисера Стіва Макквіна («12 років рабства»). Перевипуск фільму присвячений Дню народження виконавця головної ролі – дворазового номінанта на «Оскар» Майкла Фассбендера («Вбивця», «12 років рабства», «Голод»), який він відзначатиме напередодні, 2 квітня.

У центрі сюжету – Брендон, мешканець Нью-Йорка, одержимий сексом у всіх його проявах. Він частий гість порносайтів, постійний клієнт одразу кількох секс-працівниць, і водночас дивовижно успішний спокусник, перед чарівністю якого не в змозі встояти жодна дівчина. Та внутрішній світ невтомного сексоголіка детонує після того, як у його розкішних холостяцьких апартаментах несподівано оселяється рідна сестра.

За роль у картині Майкл Фассбендер отримав Кубок Вольпі Венеційського кінофестивалю, а також номінацію на «Золотий глобус». Його партнеркою на знімальному майданчику стала триразова номінантка «Оскара» Кері Малліґан («Маестро», «Солтберн», «Драйв»). Ця стрічка входить у список 100 найкращих фільмів 21 століття за версією BBC.

Із 16 травня у прокат вийде пригодницький екшн «13 убивць» (2010) режисера Такасі Мііке. Світова прем’єра відбулася на Венеційському кінофестивалі, де картина боролася за головну нагороду – «Золотого лева».

Події бойовика відбуваються наприкінці японської феодальної ери. Група відважних самураїв вирішує знищити лорда-садиста, щоб не дати йому зійти на престол та занурити країну у війну. Але зробити це буде непросто, адже лиходія завжди охороняє півсотні вірних воїнів, які добре володіють мечем.

Чільну роль у картині виконав Кодзі Якусьо – зірка нещодавнього гіта «Ідеальні дні» Віма Вендерса, який представляє Японію в цьогорічній боротьбі за «Оскар». Стрічка «13 убивць» увійшла до 101 найкращих екшн-фільмів за версією сайту TimeOut.

«І все ж Лоранс», «Сором» і «13 убивць» складають весняний сезон ретроспективної серії від «Артхаус Трафік». Раніше кінокомпанія вже демонструвала на великих екранах такі класичні фільми як «Загублене шосе», «Виживуть лише коханці», «Пролітаючи над гніздом зозулі», «Чунцінський експрес», «Піаніст», «8 жінок» та багато інших.