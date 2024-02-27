Автори обрали формат скрінлайфу

У мережі з’явився трейлер фільму «Лишайся онлайн», який з’явиться на екранах 28 березня. Фільм розповідає про події лютого 2022 року. Ноутбук зниклого безвісти чоловіка випадково потрапляє до рук Каті. Замкнена у своїй квартирі, вона знаходить підказки в його переписках та файлах і займається порятунком незнайомця з окупованої Бучі.

Стрічку відзняли у 2022 році приватним коштом. В основі історії – досвід кожного з тих, хто використовує свої телефони, ноутбуки аби лишатися на звʼязку й допомагати військовим та цивільним не лише в перші тижні повномасштабного вторгнення, а й два роки потому. Автори обрали формат скрінлайфу не випадково, адже він дозволяє якнайглибше зануритися в події та співпереживати героям протягом усього фільму – так, ніби глядач весь час знаходиться поруч, на відстані витягнутої руки. Неймовірний глядацький досвід, якого українці ще не проживали в кіно.

За сюжетом, Катя отримує ноутбук, аби підготувати його для передачі тероборонівцям. Проте цікавість веде її в соціальні мережі власника ноутбуку, Андрія. Дівчина дізнається, що у нього є син, Сава, який дуже вірить в супергероїв, і розшукує батьків, з якими вони загубилися під час евакуації. Попри страх та відсутність волонтерського досвіду Катя обіцяє малому воззʼєднати родину. Проте військові реалії вносять свої корективи.

Нагадаємо, світова премʼєра стрічки «Лишайся онлайн» відбулася в липні 2023 року на міжнародному кінофестивалі FANTASIA, у Монреалі, де фільм здобув важливу нагороду «найкращий ігровий фільм-дебют». А національна премʼєра стрічки відбулася 25 жовтня на 52-му Київському міжнародному кінофестивалі «Молодість».

Режисеркою фільму є Єва Стрельнікова. У ролях: Єлизавета Зайцева, Олександр Рудинський, Гордій Дзюбинський, Роман Лях, Олександр Ярема, Олеся Жураківська, Євген Ковирзанов, Ірина Тамім, Катерина Кістень, Антон Скрипець.