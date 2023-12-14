Ґрета Ґервіг стала другою режисеркою на чолі журі у Каннах

Режисерка фільму «Барбі» Ґрета Ґервіг очолить журі 77-го Каннського кінофестивалю. Про це повідомляється на його офіційному сайті огляду. Вона стане першою режисеркою з США, яка має обирати володаря «Золотої пальмової гілки».

За словами організаторів фестивалю, «Ґервіг – героїня нашого часу. Менше ніж за 15 років вона пройшла шлях від зйомок у незалежному кіно до створення блокбастера». Сама кінематографістка відреагувала на новину з ентузіазмом і зізналася, що завжди вважала огляд у Каннах «вершиною того, якою може бути універсальна мова кіно».

За всю історію Каннського фестивалю його журі лише одного разу очолювала режисерка: це була Джейн Кемпіон у 2014 році. Крім того, лише один раз цю роль виконувала американка, актриса Олівія Мері де Гевілленд у 1965 році. Також 40-річна Ґервіг стала наймолодшим головою журі після Софі Лорен: 1966 року італійська зірка очолила Каннське журі у віці 31 року.

Нагадаємо, Ґрета Ґервіг – американська актриса, сценаристка та режисерка. Вона знімалась у таких фільмах як «Мила Френсіс», «Грінберг», «Білий шум». Її перша режисерська робота «Леді Бьорд» завоювала численні нагороди.

Фільм Ґервіг «Барбі» зібрав у світовому прокаті понад 1,4 млрд доларів. Картину номінували на дев'ять «Золотих глобусів».

77-й Каннський кінофестиваль пройде з 14 по 25 травня 2024 року. На попередньому «Золоту пальмову гілку» здобув фільм «Анатомія падіння» француженки Жюстін Тріє, який саме сьогодні, 14 грудня виходить в український прокат.