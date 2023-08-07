Фільм «Барбі» вийшов у прокат 20 липня

За 17 днів прокату фільм Ґрети Ґервіґ «Барбі» зібрав 1 мільярд доларів. Режисерка Ґрета Ґервіґ став першою в історії режисеркою, чия робота зібрала таку суму. Про це повідомило видання Variety.

Також «Барбі» перетнула мільярдну позначку найшвидше серед усіх проектів Warner Bros. Попередній рекорд належав стрічці «Гаррі Поттер та смертельні реліквії: Частина 2», яка зібрала мільярд доларів за 19 днів.

Головним конкурентом «Барбі» є фільм Крістофера Нолана «Оппенгеймер» із Кіліаном Мерфі у головній ролі. Наразі стрічка про винахід, випробування та використання атомної бомби поступається «Барбі» за касовими зборами майже вдвічі (553 млн дол).

В Україні обидва фільми за два тижні прокату відвідало 500 тис. глядачів, купивши квитків на суму 77 млн грн («Барбі») та 59 млн грн («Оппенгеймер»).

Цікаво, що тільки в мережі «Планета кіно» «Оппенгеймер» зібрав більше грошей, ніж «Барбі», повідомляє Forbs, який пояснює парадокс наявністю технології IMAX у пʼяти кінотеатрах мережі. Саме у таких залах Нолан радить дивитися свій фільм.

Традиційно, найбільше коштів фільми зібрали у Києві та Львові. В обох містах перемогла «Барбі». У Львові за два перших тижні прокату вона зібрала 40,5 млн грн проти 29,8 млн грн для «Оппенгеймера».

Нагадаємо, фільм «Барбі» вийшов у прокат 20 липня. Головні ролі зіграли Марго Роббіта Раян Ґослінґ. Бюджет стрічки становить за різними джерелами 128–145 млн доларів.За сюжетом дія відбувається у Барбіленді. Раптом одна з Барбі переживає кризу. Щоб її подолати, вона має потрапити в світ людей. Разом з нею вирішує поїхати закоханий у неї Кен.

«Оппенгеймер» – тригодинний байопік про винахідника атомної бомби Роберта Оппенгеймера. У фільмі знімались Кіліан Мерфі, Роберт Дауні мол., Емілі Блант, Флоренс П'ю, Метт Деймон, Кейсі Аффлек та інші.