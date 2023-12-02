Аня Тейлор-Джой у фільмі «Фуріоса»

Вийшов трейлер приквела «Божевільного Макса» з Анею Тейлор-Джой. Кінокомпанія Warner Bros.Pictures представила перші кадри постапокаліптичного бойовика «Фуріома: Шалений Макс. Сага» (Furiosa: A Mad Max Saga), що стане приквелом до фільму «Шалений Макс: Дорога гніву».

Фільм розповість передісторію воєначальниці, яку ми вже могли побачити у фільмі «Божевільний Макс. Дорога гніву», яку зіграла Шарліз Терон. Тепер ми побачимо героїню у виконанні Ані Тейлор-Джой («Королівський гамбіт», «Меню»). «Фуріоса» вийде у прокат 24 травня 2024 року.

Згідно з офіційним синопсисом фільму, за 45 років після занепаду світу, юну Фуріозу викрадають із матріархального Зеленого Місця Багатьох Матерів та віддають до рук великої Байкерської Орди на чолі з Дементусом. Пробираючись разом Пусткою, вони натрапляють на Цитадель Джо. Поки два тирани воюють за панування, на Фуріосу чекає багато випробувань, адже вона намагається знайти шлях додому.

Режисером та сценаристом фільму виступив Джордж Міллер, який також зняв перші три оригінальні частини «Шаленого Макса» з Мелом Гібсоном (1979, 1981 та 1985 роки) та перезапустив франшизу в 2015 році фільмом «Божевільний Макс: Дорога гніву» з Томом Гарді.