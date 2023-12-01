Гелен Міррен зіграла роль Ґолди Меїр

Оприлюднено український трейлер байопіку «Ґолда» режисера Гая Наттіва з Гелен Міррен у головній ролі.

Біографічна драма про першу жінку прем'єр-міністра Ізраїлю та її дії під час Війни Судного дня вийде на екрани українських кінотеатрів 25 січня 2024 року, напередодні Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту.

Фільм охоплює період за добу до початку вторгнення і до моменту припинення вогню. За цей час глядачі мають змогу побачити зворотний бік військово-політичної «кухні» Ізраїлю – як відбувається співпраця політиків з військовими, як ухвалюються доленосні рішення, та чому вони є такими, а також – як сильні лідери розв’язують питання у глобальному геополітичному контексті. Уродженці Києва Ґолді Меїр на той момент було уже 75 років.

Фільм був знятий минулого року, проте нападу терористів на цивільне населення Ізраїлю, яке відбулося 7 жовтня, зробив його максимально актуальним. На жаль, це не перший військовий конфлікт, що має серйозні наслідки не лише для регіону, а й для усього світу.

Біографічна драма «Ґолда» висвітлює події 50-річної давнини, коли єгипетські та сирійські війська вдерлися на територію Ізраїлю під час єврейського свята Йом-Кіпур (Судний День). Сюжет допомагає осягнути історичні передумови сучасного арабо-ізраїльського конфлікту, а відеоряд рясніє реальними історичними кінохроніками – виступами тогочасних військових та політичних лідерів Ізраїлю, Сполучених Штатів, Сирії та Єгипту.

Фільм просякнутий паралелями з нашим сьогоденням: як і українці, ізраїльтяни мають справу з терористами. Ба більше, цими терористами є їхні сусіди. Сирія та Єгипет мали змогу напасти на Ізраїль через великі запаси зброї, виробленої у Радянському Союзі. І таких випадків схожості доволі багато.

Ізраїль був не готовий до Війни Судного дня. Тому в перші дні армія оборони Ізраїлю зазнала величезних втрат. Проте весь час Ґолда лишалася непохитною у переконанні, що боротися проти загарбників ізраїльтяни будуть до кінця, а сама вона не поступиться інтересами держави попри всі політичні сигнали від союзників, які прагнули досягти миру за будь-яку ціну.

Хоча ніхто з радянських лідерів не з’являється у кадрі, СРСР як країна, яка стояла за постачанням зброї до Єгипту та Сирії, та саме туди літав держсекретар Сполучених Штатів Генрі Кіссінджер домовлятися про перемир’я.

Режисер Гай Наттів має «Оскар» за коротометражний фільм «Шкіра» про колишнього члена групи неонацистів-скінхедів, а для британської акторки Гелен Мір уже звично втілювати образи реальних людей. Свої «Оскар», БАФТА та «Золотий Глобус» Міррен отримала за роль королеви Єлизавети ІІ.

Також у фільмі можна побачити американського актора, співзасновника ініціативи BlueCheck Ukraine, яка з перших днів війни втілює гуманітарні проекти в Україні, та амбасадора ініціативи UNITED24 Лієва Шрайбера. Він зіграв державного секретаря Сполучених Штатів Генрі Кіссінджера.

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