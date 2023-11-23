Стрічка «Закохана в пустелі» з програми Берлінале вийшла в український прокат. Картина розповідає історію стосунків Інґеборґ Бахман та Макса Фріша, видатних письменників ХХ століття.

За сюжетом фільму молода австрійська письменниця на піку кар’єри знайомиться з відомим швейцарським драматургом. Вони закохаються, проте гармонія руйнується постійними суперечками. Коли ситуація майже виходить з-під контролю, жінка вирішує вирушити у подорож у пустелю. У цій мандрівці вона віднаходить шлях назад до себе і, перш за все, до творчості.

Стрічку зняла Марґарете фон Тротта. Протягом кар'єри вона створила понад 20 фільмів та була відзначена такими важливими нагородами як «Золотий лев» Венеційського кінофестивалю та Премія Європейської кіноакадемії.

Роль Інґеборґ Бахман виконала Вікі Кріпс («Три мушкетери: Д’Артаньян», «Корсет», «Примарна нитка»), найкраща європейська акторка 2022 року за версією Європейської кіноакадемії. Макса Фріша втілив Рональд Церфельд, відомий за стрічками «Барбара» та «Фенікс» Крістіана Петцольда, а також за серіалом «Вавилон-Берлін».

Також у картині зіграли Ренато Карпентьєрі («Рука Бога»), Марк Лімпах («Мюнхен. На порозі війни»), Луна Ведлер («Так близько до горизонту»). Оператор — Мартін Гшлахт («Нуль калорій», «Малюк Джо»).

Українська прем'єра «Закоханої в пустелі» відбулася на цьогорічному фестивалі «Тиждень швейцарського кіно».