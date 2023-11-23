У четвер, 23 листопада, у прокат виходить фільм Рідлі Скотта «Наполеон» (на головному фото) із Хоакіном Феніксом у головній ролі. Ця картина є однією із найочікуваніших у 2023 році, критики уже прогнозують їх купу «Оскарів», а історики уже висловили обурення спотворенням історичних фактів. Рецензії на стрічку – попереду, а у перечуті походу до кінотеатру пригадаємо інші фільми про Наполеона, адже цей персонаж завжди був у центрі уваги кінематографістів.

Наполеон

(Napoléon, Франція, 1927, реж. Абель Ганс, у ролі Наполеона – Альбер Дьодонне)

Понад п'ять годин біографії Наполеона, німий історичний блокбастер із гігантськими баталіями, штормами, спецефектами, блискучими акторами та новаторськими монтажними прийомами, від яких захоплює дух.

Кіноепопея Абеля Ганса стала однією із найдорожчих та новаторських проектів епохи німого кіно, проте фільм не мав комерційного успіху.

Сценарій, написаний Гансом, так мало відповідав історичним фактам, що у титрах режисера навіть зазначив: «Наполеон, як його побачив А. Ганс». У ролі Марата – видатний актор, режисер, письменник та теоретик театру Антонен Арто.

Наполеон



(Napoléon, Франція-Італія, 1955, реж. Саша Гітрі, у ролі Наполеона – Данеіель Желен та Раймон Пеллегрен)



Фільм є художньою інтерпретацією, яка претендує, утім на максимальну вірогідність, ключових подій з життя Наполеона.



«Він народився на острові, мріяв все життя підкорити острів, і помер проти своєї волі на острові», – так починає свою розповідь князь Талейран (його зіграв сам Саша Гітрі, режисер фільму), від якого глядач почує історію життя імператора Наполеона Бонапарта.

У картині можна побачити чимало видатних акторів того часу: Жана Габена, Жана Маре, Іва Монтана, Анрі Відаля, Мішель Морган, Даніель Дар’є, і навіть режисера Орсона Веллса.

Наполеон

(Napoléon, Франція, 2002, реж: Ів Симоно, у ролі Наполеона – Крістіан Клав'є)

«Наполеон» – міні-серіал, володар премії «Еммі», який розповідає про життя Наполеона Бонапарта. Знятий зо мотивами роману історика, що вивчав наполеонівську добу, Макса Галло.

Фільм складається із чотирьох серій, кожна з яких показує певний період життя Наполеона Бонапарта від початку кар'єри до його ув'язнення на острові Святої Єлени.

Серіал показує воєнні перемоги та поразки Наполеона, зокрема битви під Прейсіш-Ейлау, Ватерлоо, Аустерліцом тощо. Не залишилось поза увагою авторів й особисте життя Наполеона: його шлюб і розлучення з Жозефіною Богарне, шлюб із Марією-Луїзою, дочкою імператора Австрії Франца I, романи з Елеонорою Деніель та Марією Валевською. Приваблює акторський склад: окрім Крістіана Клав’є у картині знялись Ізабелла Росселіні (Жозефіна), Жерар Депардьє (Жозеф Фуше), Джон Малкович (Шарль-Моріс де Талейран), Анук Еме (Летиція Бонапарт) та інші.

Месьє N.

(Monsieur N., Франція, Велика Британія, 2003, реж. Антуан де Кон, у ролі Наполеона – Філіп Торретон)

Лише одна літера здатна перетворити дивовижне життя, наповнене неймовірними враженнями, на млосне очікування. Усього одне слово здатне змінити все. Це дізнається на власному досвіді головний герой фільму «Месьє N.». У центрі історії – людина, яку багато хто називає Великим завойовником. Про нього пишуть книги, його звершення вражають, його вплив постійно розширюється, а амбіції здаються невгамовними. Але всьому приходить кінець.

Дія розгортається тоді, коли Наполеон Бонапарт опиняється у вигнанні на острові Святої Єлени та починає життя із чистого аркуша. Невже життя людини, яка вважається неповторним стратегом та генієм ведення війни, на цьому закінчиться? Чи зможе людина, яка перебуває під охороною трьох тисяч досвідчених англійських солдатів, ніколи більше не буде битися? Саме тут долі Наполеона судилося перетворитися на справжню легенду.

Наполеон та я



(Napoléon (et moi), 2006, Італія, Іспанія, Франція, реж. Паоло Вірдзі, у ролі Наполеона – Даніель Отой)

Острів Ельба, 1814 рік. Тут живе молодий учитель Мартіно, ідеаліст, без тями закоханий у баронесу Емілію. Мартіно працює при імператорі-вигнанці як бібліотекар.

Посада дається нелегко, оскільки Мартіно усією душею ненавидить Наполеона, якого вважає самозванцем. Однак це не заважає йому розпочати роботу над мемуарами Наполеона. Тепер у Мартіно є можливість дізнатися про реального імператора, без впливу міфів та упереджень. Він створює точний портрет корсиканця. Проте оскільки фільм є комедією, очікувати абсолютної історичної достовірності такі не варто. У картині також знялись Еліо Джермано, Моніка Беллуччі та інші.