Роль Наполеона зіграв Хоакін Фенікс

У Франції пройшли допрем’єрні покази фільму Рідлі Скотта «Наполеон» з Хоакіном Феніксом у головній ролі. Французькі ЗМІ практично одностайно обурились картиною про імператора Франції та назвали фільм карикатурою, яка надто вільно трактує історію й спотворює факти.

Емілі Роббе, кураторка музею армії у Будинку інвалідів, де похований Наполеон, вказала на низку історичних неточностей у фільмі. За її словами, він ніколи не стріляв по єгипетських пірамідах та не міг бути присутнім на страті королеви Марії-Антуанетти, пише The Times.

Газета Le Figaro заявила, що фільм вартувало б перейменувати на «Барбі та Кен в Імперії». На думку видання, Скотт показав Наполеона «сентиментальним дикуном з пістолетом у руці».

Біограф Наполеона Патріс Геніффі у журналі Le Point назвав фільм «антифранцузьким переписуванням історії».

Режисер не дуже переймається критикою. «Коли в мене починаються проблеми з істориками, я кажу: “Пробач, друже, ти там був? Ні? Ну і мовчи в такому разі”», – відповів критикам Скотт. Раніше режисер порадив усім, хто називає «Наполеон» історично недостовірним фільмом, «зайнятися власним життям».

Водночас критики Великої Британії та США відгукуються про новий фільм з захопленням. Українські глядачі зможуть зробити власні висновки вже цього тижня. Нагадаємо, на наших екранах картина з’явиться 23 листопада.

Англійський режисер Рідлі Скотт відомий по фільмах «Гладіатор», «Робін Гуд», «Остання дуель», «Чужий» тощо. У ролі Наполеона глядачі побачать володаря «Оскара» Хоакіна Фенікса («Джокер», «Гладіатор», «Всі страхи Бо»). За цю роль акторові прогнозують ще один «Оскар». Події стрічки здебільшого присвячені приходу Наполеона I до влади та його стосункам з імператрицею Жозефіною, яку зіграла Ванесса Кірбі («Фрагменти жінки», «Ціна правди», «Корона»).