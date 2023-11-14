Хоакін Фенікс є одним з найцікавіших акторів свого покоління

Уже зовсім скоро виходить в прокат «Наполеон» Рідлі Скотта, де без перебільшення видатний актор Хоакін Фенікс зіграв головну роль. Найважче в кар’єрі актора – обрати п’ятірку найкращих ролей, адже практично кожна його роль заслуговує на найвищі нагороди. Скоріше за все так буде з «Наполеоном». А поки пригадаємо інші його цікаві роботи.

«Ірраціональна людина», (реж. Вуді Аллен, 2015), Ейб Лукас



Заради цього фільму Вуді Аллена Хоакін Фенікс порушив обіцянку припинити зніматись. У центрі сюжету історія університетського професора філософії Ейба Лукаса, який після багатьох років бурхливого життя розчарувався в ньому. Його нічого не тішить. Але одного разу Ейб підслуховує скарги жінки на корумпованого суддю, який готується відібрати в неї дітей. І тепер професор філософії розривається між колегою, студенткою та вбивством.

«Тебе ніколи тут не було», (реж. Лінн Ремсі, 2017), Джо





Трилер «Тебе ніколи тут не було» від однієї з найвідоміших режисерок Великобританії Лінн Ремсі («Щось не так з Кевіном» приніс Хоакіну Феніксу премію за найкращу чоловічу роль Каннського кінофестивалю. Наш час. Нью-Йорк. Ветеран і колишній агент ФБР Джо живе зі старою матір'ю, він виконує небезпечні завдання: визволяє дівчат із сексуального рабства.

Одного разу до нього надходить нове замовлення. Джо повинен розшукати доньку сенатора Альберта Вотта Ніну. Її начебто викрали.

Джо знаходить Ніну в борделі для VIP-клієнтів. Він забирає накачану наркотиками дівчину та відвозить її до готелю. Проте порятунок Ніни лише розпочинає низку страшних подій. Лінн Ремсі, за її ж словами, від самого початку планувала на головну роль Хоакіна Фенікса. Справді складно собі уявити в ролі Джо когось іншого.

У цьому фільмі Фенікс справді грав добре. Причепитися до незворушного Фенікса у ролі похмурого героя, який намагається вирвати маленьку дівчинку із лап педофілів, немає за що, він виглядає достойно.

«Брати Сістерс», (реж. Жак Одіяр, 2018), Чарлі Сістерс





У вестерні Жака Одіяра (для французького режисера це перший англомовний проект) Фенікс грає запального, жорстокого найманця, протилежність свого партнера-брата.

Орегон 1850 рік. Брати-найманці Чарлі та Ілай Сістерс (Джон С. Райлі та Хоакін Фенікс) отримують завдання вбити хіміка, який винайшов унікальний розчин, що допомагає відшукати золото. Допомогти їм у цьому повинен детектив (Джейка Джілленгол). Звичайно, як завжди буває в таких випадках, жадібність бере своє.

«Не хвилюйся, він далеко не піде», (реж. Гас Ван Сент, 2018), Джон Каллаган



Фільм, заснований на реальних подіях. Комедійна драма «Не хвилюйся, він далеко не піде» розповідає про життя карикатуриста Джона Каллахана. У основі фільму лежить автобіографічна книга Каллахана. Нова картина відомого американського режисера Гаса Ван Сента брала участь у конкурсі Берлінале.

Джон Каллахан (Хоакін Фенікс) народився в 1951 році. Він виріс з прийомними батьками, рано почав пиячити. У 21 рік він потрапив у автокатастрофу, у наслідок якої до кінця життя був прикутий до інвалідного візочка. Це змусило його змінити ставлення до життя і він почав малювати. Вже у 27 він набув неабиякої слави. Його регулярно друкували у газетах, його критикували, ним захоплювалися.

«Джокер», (реж. Тодд Філліпс, 2019), Джокер

Режисеру Тодду Філліпсу та актору Хоакіну Феніксу (а його справедливо було б назвати співавтором картини) вдалося створити шедевр. Джокера свого часу блискуче зіграли Джек Ніколсон, Джаред Лето та Гіт Леджер (актор отримав за цю роль «Оскара» посмертно). Події розгортаються у 1981 році у Ґотем-сіті. Комік-невдаха Артур Флек (Хоакін Фенікс) розчарувався у своїй професії. Артур живе удвох з хворою мамою, ходить до психотерапевта, але після цілої низки невдач починає вбивати людей та наганяє жаху на мешканців усього міста.

Хоакін Фенікс існує на екрані так, ніби народився та жив саме для цієї ролі. Самотній невдаха, психопат та мрійник: усі ці барви є в його образі. Від клоуна, якого не побив хіба лінивий, до серійного вбивці актор проводить свого героя, не нехтуючи жодним найтоншим психологічним нюансом, жодною яскравою фарбою, жодною частиною свого організму. Так, акторові довелося дуже схуднути для цієї ролі на 20 кілограмів. Його тіло виглядає вкрай виснаженим. Але то не є чимось дивовижним у кіно. А от те, як від епізоду до епізоду Фенікс міняє не лише пластику та манеру розмовляти, а й погляд, викликає захоплення.

Актор місяцями відпрацьовував різні відтінки сміху, що дозволило йому в деяких сценах виразити величезний спектр емоцій одним сміхом. Персонажа Хоакіна Фенікса шкода. Разом з тим він не на жарт лякає. Викликає огиду. З ним точно некомфортно. Як і з усім фільмом в цілому. Заслужено Фенікс отримав за цю роль «Оскар».