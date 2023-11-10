Коли немає часу дивитись серіали довжиною у кілька сезонів, можна обрати мінісеріали. Пропонуємо п’ять історій, героями яких є люди, що існували (або існують) насправді. Саме розповіді про реальних людей потребують особливої сміливості та вправності.

Вовча зала

Wolf Hall, 2015, 6 серій

Серіал (на головному фото) виробництва BBC розповідає про лорда протектора та революціонера Олівера Кромвеля. Це досить похмурий серіал, який претендує на історичну достовірність у передачі подій. Серіал знімали при природньому освітленні, щоб досягнути ефекту середньовічного живопису. Гра тіней та напівморок вирізняють «Вовчу залу» серед інших схожих творів. У головній ролі – визнаний майстер Марк Райленс. Також у серіалі знімались Деміен Льюїс (Генрих VIII) та Клер Фой (Анна Болейн).

Маленький вогник

A Small Light, 2023, 8 серій

Драматичний мінісеріал, що розповідає про часи ІІ Світової війни. У ньому йдеться про голландку, яка подбала під час Другої світової війни про сім'ю Анни Франк. Жінка, ризикуючи власним життям, понад два роки допомагала людям, яких під час окупації Нідерландів переслідували нацисти. Двадцятирічна секретарка Отто Франка Міп Гіз два роки змогла переховувати людей разом з чоловіком Яном.

Пропозиція

Тhe Offer, 2022, 10 серій

Дія серіалу відбувається у 1970-ті роки. Він розповідає про роботу продюсера Альберта Радді та режисера Френсіса Форда Копполу над створенням екранізації культової гангстерської саги Маріо П’юзо «Хрещений батько». Головну роль у ньому зіграв Майлз Теллер. Тут можна буде побачити таких реальних людей як Аль Пачіно, Френк Сінатра, Марлон Брандо, Маріо П’юзо. Але зігарють їх Ентоні Іполіто, Френк Джон Г’юз, Джастін Чемберс, Патрік Галло. У ролі Копполи – Ден Фоглер.

Ноллі

Nolly, 2023, 3 серії

Біографічний серіал розповідає про британську телезірку Ноллі Гордон, про її життя з 1964 до 1981 року. Ноллі Гордон – вражаюча жінка з кількома рекордами за плечима. Перша жінка доби кольорового телебачення, перша жінка, яка взяла інтерв'ю у прем'єр-міністра, і найпопулярніша актриса на британському ТБ з 1969 по 1977 рік.

Ноллі – зірка популярної британської мильної опери «Перехрестя», де вона виконує роль Мег Річардсон. Гордон досягає піку популярності у 1981 році, але її успіх та кар'єрні досягнення затьмарені несподіваним рішенням керівника телевізійної студії розірвати з нею контракт без попередження та пояснення причин. Її героїню просто викреслюють з серіалу. Актори відчайдушно хочуть дізнатися, що саме станеться з Мег Річардсон, проте сценарій тримають у таємниці.

Пем і Томмі

Pam & Tommy, 2022, 8 серій

Актори Лілі Джеймс, Себастіан Стен та Сет Роген зіграли головні ролі також розповідають реальну історію.

1995 рік. Памела Андерсон і Томмі Лі вирішили одружитися. Одного разу агресивний Томмі чіпляється до тесляра Ренда Готьє і виганяє його з дому, відмовляючись оплатити роботу. Мстивий Ренд краде важкий сейф, сподіваючись повернути свої гроші. На превеликий подив чоловік знаходить у сейфі домашнє відео з усіма подробицями сексу Пем та Томмі. Ренд розуміє, що знайшов золоту жилу.

Актори у серіалі (в першу чергу це стосується Лілі Джеймс) знайшли дуже точну інтонацію для того, аби розповісти цю динамічну історію.