На Львів насуваються морози. Карантин триває. Театри та кінотеатри зачинені, а вражень бракує. Саме тому ми підібрали десятку міні-серіалів різних років, які хочеться подивитися одним махом.

У схожих карантинних умовах ми уже подавали добірку детективів та трилерів. Нагадуємо про неї, вона придасться й у найближчі вихідні. Але ми підібрали й представників інших жанрів, які зуміли нічим не гірше тримати інтригу.

Деякі міні-серіали є настільки відомими, що ми навіть вагалися, чи варто їх включати у цей топ, але раптом хтось зумів їх пропустити. Тож дивимося у ці вихідні.

Ферзевий гамбіт

The Queen’s Gambit, 7 серій по 60 хв.

Саме цей серіал є настільки популярним, що навіть і нагадувати про нього якось не дуже зручно. Але з іншого боку, який же топ початку 2021 року без нього? Подейкують, що після виходу першої серії серіалу в Інтернет-магазинах різко підвищився попит на шахи. В американському готелі 21c Museum Hotel Lexington у місті Лексінгтон, штат Кентуккі, навіть облаштували номер у стилі серіалу.

«Ферзевий гамбіт» розповідає про талановиту шахістку Бет Гармон, яка виросла в сиротинці в Лексінгтоні. Саме там вона вперше сіла за шахову дошку і почала відточувати свої професійні навички. Рік за роком Бет здобуває все більше перемог на турнірах, проте на заваді її успіху можуть стати пристрасть до алкоголю та наркотичних таблеток. В основу ліг однойменний роман Волтера Тевіса 1983 року. Консультантами творців фільму стали колишній чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров та тренер з шахів Брюс Пандольфіні.

Звичайно, серіал став подією, от тільки для мешканців пострадянського світу не зі всім у ньому легко погодитись.

Неортодоксальна

Unorthodox, 4 серії по 54 хв.

Цей серіал також певний час був лідером серед обговорюваних. Тож став must see навіть заради того, аби підтримати розмову.

Есті виросла в Нью-Йорку, в закритій громаді ортодоксальних євреїв, які відгородилися від сучасного світу. Есті видають заміж, але після декількох місяців життя поруч з незнайомим чоловіком вона втече з дому, прихопивши з собою лише паспорт та трохи грошей, щоб переїхати до Берліну й почати життя спочатку.

Чудова гра актриси Шири Гаас у ролі Есті додає серіалу жирний плюс. А от певна схематичність характерів та повністю чорно-білий світ йому шкодять.

Слизький шлях

Roadkill, 4 серії по 60 хв.

Після ролі доктора Гауса Г'ю Лорі став мегазіркою. Актор, що володіє надшироким спектром акторської гри повернувся у ролі британського політика.

Його герой Пітер Лоуренс тривалий час рветься до влади в Великобританії, і останнім часом його шлях нагору став успішним. Він найняв ефективного PR-менеджера та почав проповідувати свої цінності усюди. Його політична кар'єра стрімко рухається вгору, але скоро Лоуренс дізнається, що у нього є незаконнонароджена дочка, яка відбуває тюремне покарання. Це неприємне відкриття може кинути тінь на його минуле.

Голлівуд

Hollywood, 7 серій по 45 хв.

Міні-серіал Раяна Мерфі, за плечима якого вже чимало успішних проектів («Частини тіла», «Хор», «Їж, молись, кохай»).

Сюжет зосереджений на життя кількох талановитих акторів та режисерів середини минулого століття. Серіал розповідає про групу акторів та режисерів після Другої світової війни, які намагаються досягти успіху.

Серед персонажів серіалу є й реальні історичні особи: Рок Гадсон, голлівудський актор, сумно відомий як одна з перших жертв СНІДу серед знаменитостей; Вів'єн Лі, актриса, яка зіграла Скарлетт О'Хара у «Віднесених вітром»; Елеонора Рузвельт, «перша леді» США; Гетті МакДеніел, перша афроамериканська актриса, що отримала «Оскар», Анна Мей Вонг, перша актриса з китайськими корінням, яка домоглася слави в Голлівуді.

Що знає Олівія?

Olive Kitteridge (на головному фото), 4 серії по 58 хв.

Акторка Френсіс Макдормонд уже почала збирати врожай нагород за фільм «Земля кочівників», на який чекаємо у прокаті уже після локдауну. Акторці за цю роль справедливо прогнозують ще один «Оскар».

А тим часом варто пригадати міні-серіал «Що знає Олівія?». Героїня Макдормонд, Олівія Кіттерідж, вчителька математики з провінційного містечка Кросбі. Вона сувора, не дає спуску ні собі, ні іншим (від чого часто страждають її чоловік і син).

На перший погляд, серіал може здатися історією про вічно похмуру жінку. Але це не так. Все виявляється набагато складніше.

Мілдред Пірс

Mildred Pierce, 5 серій по 60 хв.

Життя підносить Мілдред Пірс сумні сюрпризи й змушує шукати вихід зі складних обставин. Залишившись одна з двома дітьми, героїня змушена будувати своє життя з нуля в важкі роки Великої Депресії.

Прекрасна робота Кейт Вінслет у картині режисера Тодда Гейнса, більш відомого у великому кіно («Керол», «Далеко від раю», «Мене там немає »). Серіал є адоптацією однойменного роману Джеймса Кейна.

Криза у шести сценах

Crisis in Six Scenes, 6 серій по 23 хв.

«Криза в шести сценах» є ще однією спробою зробити щось багато серійне від видатного кінорежисера. Адже серіал поставив Вуді Аллен.

У картині розповідається історія письменника-невротика, роль якого виконав сам Вуді Аллен. Герой зіткнувся в 1960-х роках з масштабними соціальними потрясіннями: наркотиками, роком, початком руху за громадянські права. Коли в гості до родини головного героя навідується дивний гість, життя письменника перевертається з ніг на голову.

До речі, відразу після локдауну ще можна встигнути подивитись нову картину режисера «Фестиваль Ріфкіна», де він з’ясовує стосунки з класичним кінематографом.

Година

The Hour, 12 серій по 54 хв.

Британська драма, де головними дійовими особами є журналісти Бі-бі-сі. Вони створюють щотижневу програму новин під назвою «Година». Вона виходить у прямому ефірі, а це передбачає чималу кількість оперативної роботи.

На тлі вигаданої історії – реальні новини 1956 року. Наприклад, придушення Радянським союзом повстання в Будапешті та суецька криза в Єгипті.

Головні ролі виконали Бен Вішоу, Ромола Гарай, Домінік Вест, Пітер Капальді, Анна Чанселлор та інші.

Всюди тліють пожежі

Little Fires Everywhere, 10 серій по 50 хв.

У головних ролях в новому серіалі знялись Різ Візерспун та Керрі Вашингтон. Він є екранізацією однойменного бестселера Селести Інг. Дія відбувається в 1990-ті роки в спокійному та респектабельному містечку в Огайо, де живе Єлена Річардсон.

Традиційно за респектабельними фасадами вирують пристрасті. Стабільний світ змінюється тоді, коли до Шейкер-Гайтс приїздить Мія Воррен – натура творча і неоднозначна.

Критики уже встигли порівняти серіал з «Великою маленькою брехнею», де теж зіграла Візерспун. Цього разу вона пішла далі та стала продюсеркою.

Змова проти Америки

Тhe Plot Against America, 6 серій по 62 хв.

Серед акторів цього серіалу – Вайнона Райдер та Джон Туртурро. Сам серіал є екранізацією однойменного фантастичного роману володаря Пулітцерівської премії Філіпа Рота. Роман опублікували 2004 року, це альтернативна історія Америки. За версією Рота, 1940 року на виборах перемагає не Рузвельт, а його суперник, льотчик Чарльз Ліндберг, антисеміт, який підтримує Гітлера. Що могло б статися, якби Білий дім очолили ті, хто готовий стати союзником фашистів? Головні герої – члени єврейської сім'ї з Нью-Джерсі, які спостерігають за тим, як в країні формується нацистська диктатура. Це історія про те, як в результаті іншого повороту подій світ виглядав би зовсім інакше.

Цікаво, враховуючи нинішні політичні розклади.