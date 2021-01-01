Сидіти вдома та дивитись серіали. А чому б і ні? Щоб посприяти такому святковому проведенню часу ZAXID.NET зібрав найкращі серіали зими 2020-2021. Звичайно, криза не оминула і цю частину кіноіндустрії, адже зйомки багатьох проектів були призупинені, не всім через це вдалося вийти у запланований час. Проте все одно є з чого вибирати.

Бортпровідниця

The Flight Attendant, з 26 листопада

Після шаленої ночі стюардеса (Кейлі Куоко, Пенні з «Теорії великого вибуху») прокидається в номері готелю у Бангкоку. Компанію у ліжку їй складає труп. Тепер дівчині потрібно зробити все, аби не потрапити за ґрати. Серіал намагається зварити добротний трилер, намішавши в одному баняку різні і усіма улюблені елементи: романтику, злочин, пригоди. Ну і перельоти у часи, коли в реальному житті вони є малодоступними, здобудуть додаткову привабливість на екрані.

Ваша честь

Your Honor, з 6 грудня

Поважний суддя з Нового Орлеану (Брайан Кренстон, «Пуститися берега») намагається врятувати свого сина-підлітка від покарання. Той переїхав сина місцевого мафіозі та втік з місця злочину. Без сумніву, головною привабою серіалу є Брайан Кренстон. Після «Пуститися берега» віра у його акторські можливості є майже безмежною.

Аліса у Прикордонні

Alice in Borderland, з 10 грудня

Троє юних та безтурботних героїв розважаються у великому місті. Якимось чином вони опиняються в альтернативній постапокаліптичній реальності. Щоб вижити вони повинні грати в ігри. Серіал є екранізацією манги в популярному японському жанрі коміксів про азартні ігри.

Дикунки

The Wilds, з 11 грудня

Це історія про дівчат-підлітків, які опинилися на безлюдному острові. Вони перелякані, адже трапитися може що завгодно, а вони між собою мало знайомі. Кожна з дівчат має своє минуле і не готова про нього говорити. Через таємниці нормальні стосунки налагодити важко. Здавалося б, що спільна небезпека має об’єднувати людей, але не в цьому випадку.

Тендітні створіння

Tiny Pretty Things, з 14 грудня

Завдяки загадковому падінню конкурентки з четвертого поверху балерина-дебютантка Моніка потрапляє до престижної чиказької балетної академії. Звичайно, такий початок кар’єри аж ніяк не робить героїню популярною серед колег-студентів. Не ясно наразі, чи вдасться новому проекту позмагатись із прекрасним «балетним» серіалом «Плоть та кістки», але для шанувальників добрих мелодрам – те, що треба.

Протистояння

The Stand, з 17 грудня

«Протистояння» (на головному фото) є екранізацією раннього роману Стівена Кінга. Те, що у центрі сюжету – пандемія, робить його актуальним. Скоріше за все саме цей проект стане головний серіалом сезону. З секретної лабораторії потрапила у повітря нова форма грипу. Загинуло 99% населення. Кілька вцілілих комун продовжують боротися за виживання. Подейкують, що у серіалі зніматиметься Мерилін Менсон. Але це не точно. Точно будуть Вупі Голдберг та Александер Скарсгард.

Бріджертон

Bridgerton, з 25 грудня

Історична драма від продюсера «Як уникнути покарання за вбивство», «Скандал» та «Анатомія пристрасті» Шонди Раймс знята за мотивами бестселеру британської письменниці Джулії Квінн. Події розгортаються у Британії на початку XIX століття. Між молодою дівчиною Дафною Бріджертон та юним герцогом Гастингсом виникають романтичні стосунки. До цієї пари прикута увага всіх англійських вельмож. Любите «Абатство Даунтон»? То вам сюди.

Варта

The Watch, з 3 січня

Довгоочікувана вільна адоптація серії романів «Дискосвіт» Террі Пратчетта. У містечку Анк-Морпорк злочини дозволені законом. Люди живуть разом з тролями, гномами, вампірами, перевертнями та зомбі. Всі борються за свої права та рівність. Утримати хоч якийсь порядок у суцільному хаосі намагається Нічна варта. Попри жанр фентезі серіал знято як поліцейський процедурал, хоч і в естетиці панк-року.

ВандаВіжен

WandaVision, з 15 січня

Андроїд-супергерой Віжен (Пол Беттані) та відьма-супергероїня Ванда (Елізабет Олсен) ведуть розмірене сімейне життя в класичному американському передмісті, але згодом починають підозрювати, що їхня реальність не така, якою їм здається.. Мінісеріал від Marvel заснований на коміксах про Червону Відьму та Віжена. Події розгортаються після закінчення стрічки «Месники: Завершення».

Вокер

Walker, з 21 січня

Це рімейк культового серіалу «Вокер – техаський рейнджер». Усіма улюбленого Чака Норріса замінить Джаред Падалекі, зірка серіалу «Надприродне». У центрі сюжету – Корделл Вокер, вдівець та батько двох дітей. Він повертається в Остін після роботи під прикриттям упродовж двох років. Вокер намагається налагодити стосунки зі своїми дітьми, а також новим партнером, однією з перших жінок в історії техаських рейнджерів. У всьому рейнджер слідує власному моральному кодексу.

Це гріх

It's a Sin, січень 2021 (точна дата уточнюється)

Група молодих людей у Лондоні на початку 80-х вступають у доросле життя. Вони ще не здогадуються, що найближче десятиліття запам'ятається їм епідемією СНІДу. Для одного із найвідоміших сценаристів британського телебачення Рассела Т. Девіса («Доктор Хто», «Близькі друзі», «Роки»), проект є автобіографічним. У головних ролях – музикант Оллі Александер, Стівен Фрай та Ніл Патрік Гарріс.

Позолочене століття

The Gilded Age, зима 2021 (точна дата уточнюється)

Крістін Баранскі та Синтія Ніксон стануть сестрами у новому серіалі

Події «Позолоченого століття» розгортаються у 1880-х роках, у Нью-Йорку. Молода дівчина Маріан Брук, донька генерала з Півдня, яка нещодавно втратила сім'ю, переїжджає в Нью-Йорк, до своїх тітоньок. Вона отримує доступ у вищий світ та намагається там освоїтися. У серіалі знімались зірка «Доброї дружини» та «Доброї боротьби» Крістін Баранскі та зірка «Сексу у великому місті» Синтія Ніксон.