28 грудня, 125 років тому, у Парижі відбувся перший комерційний кіносеанс. Саме у день показу фільмів братів Люм’єр традиційно відзначають день народження кіно.

2020 рік був не надто щасливим для кінематографа. Саме він постраждав від пандемії дуже сильно. Перервані зйомки, скасовані фестивалі, зачинені кінотеатри та відкладені на невизначений час прем’єри. Вихід деяких великобюджетних картин перенесено аж на 2022 рік.

Проте більшість запланованих на 2020 рік фільмів таки мають вийти прокат у 2021. Тож спробуємо бути оптимістами та у день кіно помріємо про дванадцять найочікуваніших картин наступного року. Хоча б по одній у місяць.

Із зав'язаними очима

Фільм львів’янина Тараса Дроня із Мариною Кошкіною, Олегом Шульгою та Ларисою Руснак у головних ролях уже готовий. Він уже встиг отримати кілька фестивальних нагород, зокрема переміг у конкурсі дебютів на Варшавському фестивалі (конкурсна програма Compеtition 1-2).

Дія фільму «Із зав’язаними очима» відбувається після закінчення російсько-української війни. Головна героїня Юля, професійна спортсменка боїв змішаних єдиноборств, переживає посттравматичний синдром, пов’язаний зі втратою її хлопця на фронті. Дівчина намагається втекти від психологічного тиску з боку оточення, вона вирішує завершити свою спортивну кар’єру.

У сюжеті не вказано, де само відбуваються події, проте більша частина зйомок відбувалась у Львові весною 2019 року. Чекаємо картину у прокаті у 2021 році.

Сторонній

Фантастичний фільм Дмитра Томашпольського також уже завершено. Завершена і фестивальна кампанія фільму, яка почалася у вересні 2019 року і тривала понад рік. Фільм взяв участь більш ніж у 20-ти міжнародних кінофестивалях та отримав чимало нагород.

Команда синхронного плавання зникає під водою у басейні під час виступу, а пацієнтка водолікарні пропадає під час приймання хвойно-перлинної ванни. Яким чином ці справи пов'язані і який стосунок до них має лялька з живим волоссям? Це доведеться розслідувати інспектору Глуховській, у кар'єрі якої немає жодної нерозкритої справи. А ще – їй доведеться з'ясувати, хто вона насправді.

У фільмі знімались Анастасія Євтушенко, Даша Астаф'єва та інші. Чекаємо у прокаті.

Земля кочівників

Переможець Венеціанського фестивалю, який встиг пристроїтись між двома хвилями пандемії, володар призу глядацьких симпатій на МКФ у Торонто, фільм Хлої Чжао має вийти у прокат уже в лютому.

У невеличкому містечку Емпайр, у штаті Невада, закрився гіпсовий завод. Усі мешканці міста працювали на ньому, тож лишившись без заробітку почали роз’їжджатися. Вистачило шести місяців аби тут не лишилося нікого. Саме у цей період у Ферн (Френсіс МакДорманд) помер чоловік. Самотня жінка без даху над головою вирушила у подорож на своєму фургоні. У пошуках сезонної роботи Ферн проїде майже усіма штатами Америки. Тепер родиною для неї стала спільнота таких самих, як і вона, людей без даху над головою та стабільної роботи.

Драма «Земля кочівників» ґрунтується на науково-популярній книзі Джессіки Брудер.

007: Не час помирати

Чергова серія «бондіани» із Даніелем Крейгом у ролі агента 007 перекочувала у 2021 рік із 2020-го. Прем’єру запланували на квітень. У фільмі знімались Леа Сейду, Рамі Малек, Рейф Файнз, Наомі Гарріс та інші.

Сер Джеймс Бонд (Деніел Крейг) вирішив відпочити від скаженого ритму життя агента 007. Нині він насолоджується спокоєм на Ямайці. Тут його знаходить Фелікс Лейтер із ЦРУ та розповідає подробиці зникнення одного науковця. Бонд погоджується допомогти давньому знайомому.

«007: Не час помирати» є 25-м за рахунком фільмом про спецагента МІ-6 за мотивами творів Яна Флемінга. Роль Бонда вп’яте виконав Деніел Крейг, попри розмови, що «007: Спектр» стане для нього останнім фільмом бондіани. Вперше в історії франшизи бойовик було знято з використанням цифрових камер ІМАХ.

Круелла

Своєрідна поціновувачка хутра Круелла де Вілл (Емма Стоун) колись була милою жителькою Лондона. Тоді від її появи не ставала дибки шерсть в усіх собак довкола. У 1970-х роках у житті чарівної дівчини з’явився чоловік, який назавжди змінив її ставлення до оточення.

Комедія «Круелла» – новий проект студії Disney. Повнометражний фільм не буде повторювати сюжет мультфільму, а стане приквелом і покаже становлення персонажу. Про те, що студія планує зняти фільм про лиходійку з мультфільму «101 далматинець» оголосили у 2011 році. Виконавчим продюсером затвердили Глен Клоуз, яка зіграла героїню у фільмах 1996 та 2000 років. Режисерське крісло посів Крейг Гіллеспі («Я – Тоня»). Головна роль дісталася цього разу володарці премії «Оскар» Еммі Стоун («Ла-ла-ленд»). Мультфільм та повнометражні фільми ґрунтуються на однойменному романі британської письменниці Доді Сміт, який було вперше опубліковано у 1956 році. Прем’єра запланована на травень.

Дюна

Фільм «Дюна» (на головному фото) по праву може боротися за звання найочікуванішого фільму. У центрі сюжету опиняється син зі знатного та могутнього сімейства, який на пустельній планеті Арракіс має контролювати та захищати найважливіший елемент у всій Галактиці – спайс. А все тому, що той, хто контролює спайс, керує Всесвітом.

Фантастична пригодницька драма «Дюна» стане третьою за рахунком екранізацією однойменного твору американського письменника Френка Герберта. Роман вийшов друком у 1965 році. Загалом Герберт написав шість книг, об’єднаних спільною тематикою. У 1984 році зняли повнометражний фільм, а у 2000-му – мінісеріал.

Працювати над новою екранізацією почали ще у 2008 році. Основний знімальний процес тривав у 2019 році в Угорщині та Йорданії. Режисером став Дені Вільньов. Головні ролі зіграли Джейсон Момоа, Тімоті Шаломе, Джош Бролін, Оскар Айзек, Стеллан Скарсгард, Хав'єр Бардем. Прокат запланована но вересень.

Місія нездійсненна 7

Бойовик «Місія нездійсненна 7» – це черговий фільм всесвітньовідомої франшизи з Томом Крузом у головній ролі. Автором сценарію та режисером нової частини стане Крістофер МакКуоррі. Раніше він працював над створенням двох частин цієї серії – «Нація ізгоїв» та «Фолаут». Відомо, що творча команда запланувала знімати сьомий та восьмий фільм одночасно, а на екрани їх вихід заплановано з розривом в рік.

Сьомий фільм має бути презентований рівно через 25 років після виходу першого. Значна частина знімального процесу мала проходити у Венеції та Римі впродовж трьох тижнів на початку весни 2020 року. Через спалах COVID-19 зйомки були призупинені. Коли зйомки відновились, Круз потрапив у скандал: надто різко він вимагав у знімальної групи дотримуватись заходів безпеки. Через лайку актора кілька членів знімальної групи звільнилось. Але попри усе прем’єра запланована на листопад.

Вестсайдська історія

Кадр з фільму

Стівен Спілберг вирішив замахнутись на справжню кінокласику. Він наново зняв геніальний мюзикл Леонарда Бернстайна «Вестсайдська історія», який своєю чергою є адаптацією всесвітньовідомої драми Вільяма Шекспіра «Ромео та Джульєтта».

Нью-Йорк, середина 1950-х років. Нащадки білих емігрантів та пуерториканці недолюблюють одне одного. Серед протистояння, яке ніколи не вщухає, зароджується кохання. Колишній учасник однієї з вуличних банд Тоні (Енсел Елгорт) закохується у Марію (Рейчел Зелгер), брат якої є ватажком його запеклих ворогів.

Спілберг обіцяє, що музичні номери залишать без змін. Прем’єра запланована на грудень.

Матриця 4

Кінець наступного року має відзначитись продовженням ще однієї культової франшизи. Фантастичний бойовик «The Matrix 4» стане прямим продовженням франшизи, перший фільм якої вийшов у 1999 році. На відміну від попередніх фільмів, режисеркою стала лише одна з сестер – Лана Вачовскі. Головні ролі, як і тоді, зіграють Кіану Рівз та Керрі-Енн Мосс.

Подробиці сюжету тримаються в таємниці. Відомо лише, що ці ефекти, які понад 20 років тому досягалися винахідливістю та майстерністю зйомок (наприклад, запатентований ефект «мертвої кулі»), тепер легко можна «намалювати» завдяки комп’ютерній графіці.

Смерть на Нілі

Цей фільм мав вийти на екрани у жовтні 2020 року. Зараз дата релізу невідома. Проте нова екранізація класичного роману Агати Крісті все ще залишається у списку найочікуваніших.

Всесвітньовідомий детектив Еркюль Пуаро (Кеннет Брана) вирушає у відпустку. Це має бути незабутня подорож на кораблі по Нілу. І вона таки стане незабутньою, але зовсім не через безтурботність та легкість атмосфери. Детективу знову доведеться застосувати увесь свій талант та розум, аби розкрити злочини, які тут відбулися.

Кеннет Брана знову зіграв головну роль у фільмі (після «Вбивства у Східному експресі» 2017 року), а також посів режисерське крісло. Одну з головних ролей зіграла диво-жінка Галь Гадот.

Вбивці квіткового місяця

Леонардо Ді Капріо (фото Катерини Сліпченко)

І ще один зовсім загадковий, але дуже очікуваний проект, доля якого маловідома. Мартін Скорсезе мав розпочати зйомки свого нового фільму із Леонардо Ді Капріо та Робертом Де Ніро у головних ролях у березні 2020 року. Фінансові проблеми та пандемія сплутала усі плани. Проте сьогодні ніби уже всі проблеми владнались і фільм чекають у 2021 році.

Його сюжет базується на реальних фактах. Він розповідає про події, що відбулись у 1920-х роках минулого століття в штаті Оклахома, коли при загадкових обставинах починають вбивати членів індіанського племені Осейдж. Для розслідування моторошних злочинів Едгар Гувер, що стоїть на чолі ФБР, терміново відправляє своїх агентів. І дуже швидко вони розуміють, що причиною вбивств стають величезні запаси нафти на цих територіях.