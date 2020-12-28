Зимові канікули навіть по найпесимістичніших прогнозах все одно от-от настануть. Тож ще до суворого локдауну можна встигнути піти у кіно. На екранах – чимало фільмів, які можна подивитись усією родиною. Зауважимо, що кінотеатри зараз є одними із найбезпечніших громадських місць. Проте для тих, хто суворо дотримується самоізоляції ми підготували й онлайн-прем’єри.

Казка старого мельника

Режисер: Олександр Ітигілов. У ролях Анна Кошмал, Валентин Томусяк, Ірма Вітовська, Ада Роговцева, Олексій Богданович, Володимир Горянський, Анатолій Хостікоєв

Нарешті на екрани вийшов один із українських «довгобудів». Фільм «Казка старого мельника» був презентований на пітчингу Держкіно ще у 2013 році. Держава повністю профінансувала зйомки, давши акторам картини 18 млн грн. У зв’язку з початком Революції Гідності початок зйомок перенесли. Основний знімальний процес розпочався лиш наприкінці 2015 року. Проте згодом прем’єру фільму також кілька разів переносили.

Старий мельник (Анатолій Хостікоєв) розповідає дітям химерні казки. Повернувшись із чергової битви, Адам (Олексій Богданович) застає рідне село у полоні злих чар. Треба захистити людей. Але як це зробити? До справи береться Миколка (Валентин Томусяк), молодий і відважний хлопчина. Окрім бажання врятувати село, він хоче ще й справити гарне враження на пана Адама, бо він має надзвичайно вродливу доньку Христину (Анна Кошмал).

Душа

Режисер: Піт Доктер

Після успіху анімаційного фільму студії Pixar «Думками навиворіт» лише питанням часу залишалось подальше занурення аніматорів у внутрішній світ людини. Тож студія та режисер Піт Доктер розповідають чергову прекрасну історію, уже 23-ту для Pixar.

Шкільний вчитель музики Джо Гарднер (в оригинальному озвучанні – Джеймі Фокс, який отримав свій «Оскар» за роль Рея Чарльза) марить джазом і понад усе мріє про сцену. Наближається день, коли це стане реальністю і він зможе проявити свій талант. Та стається нещасний випадок. Душа Джо відокремлюється від тіла та потрапляє у дивне місце. Тут живуть душі, які ще не прийшли в наш світ. Спершу вони мають пройти навчання та обрати собі улюблену справу, і лише потім оселитися у новонародженій дитині. Тут Джо знайомиться з душею на ім’я 22. Вона зовсім не розуміє, що їй насправді подобається.

У фільмі багато прекрасної музики, зокрема джазу. За нього у фільмі відповідає піаніст-віртуоз Джон Батист, який уже встиг пограти з такими музикантами як Стіві Вандер, Принц, Ленні Кравіц, Білл Ласвелл та Вінтон Марсаліс.

Під час роботи над мультфільмом режисера Піта Доктера призначили креативним директором студії Pixar. Попри розширення кола обов’язків, Доктер вирішив довести фільм до кінця.

Фільм було відібрано на Каннський фестиваль, який так і не відбувся. Згодом його вихід у прокат кілька разів переносили. Нарешті він дійшов до глядачів.

У кінотеатрах перед мультфільмом покажуть короткометражний фільм «Нірка», тривалістю 6 хвилин.

Сімейка Крудсів: Нова ера

Режисер: Джоел Крофорд

Свого часу «Сімейка Крудсів» стала першим фільмом Берлінале у 3D. Нарешті ми отримали продовження прекрасної родинної історії, яка відбувається у доісторичну пліоценову епоху.

Пригодницький мультфільм «Сімейка Крудсів: Нова ера» є продовженням однойменного повнометражного мультфільму, що вийшов на екрани у 2013 році. Тоді при бюджеті у 175 млн доларів мультфільм зібрав у прокаті по всьому світу майже 600 млн та став одним з найуспішніших проектів 2013 року. Робота над сиквелом почалася того ж року. Проте, через зміну власників студії, проект кілька разів змінював дату релізу. І так сталось, що вийшов він у найгірший для кінотеатрів час пандемії. Цікаво, скільки вдасться йому зібрати цього разу.

Усі члени родини Крудсів – напрочуд винахідливі та наполегливі. Без сумнівів та страху вони залишили насиджене місце та вирушили на пошуки прекрасного Дому. Замість цього вони потрапляють до інших людей, родини Передовенків, які переконані у своїй вищості. Чи це справді так, покаже час. Наразі людям потрібно об’єднуватись, щоб вижити та врятувати своїх близьких.

Друга частина, можливо, дещо поступається абсолютно бездоганній першій частині. Проте принесе глядачам чимало приємних хвилин.

Полювання на Санту

Режисер: Ешом Нелмс, Іам Нелмс. У ролях: Мел Гібсон, Волтон Гоггінс, Шон Бенсон, Дебора Гровер (на головному фото)

Дуже дивний різдвяний фільм, чорна казка-бойовик з морем крові, яка розрахована явно не для маленьких дітей.

Бізнес Санти (Мел Гібсон) став збитковим. Адже у світі є надто багато дітей, яким він не може принести подарунки через їх нечемність. Це означає, що подарунків буде менше, а шматків вугілля у яскравих обгортках – більше. Через це держава скоротила видатки на бізнес Санти. Щоб звести кінці з кінцями він укладає контракт з армією США на виготовлення ельфами деталей до зброї.

Саме у ці скрутні часи розумний, проте жорстокий хлопчик винаймає кіллера, щоб вбити Санту. У кіллера до Санти – свої претензії.

Фільм вражає не так кінематографічними принадами, як несподіваними змінами жанрів та неочікуваним розвитком подій. Прекрасно пасуватиме тим таємним ґрінчам, кого дістали солодки різдвяні казочки. Прем'єра – 31 грудня.

Дитяче кіно онлайн

Для тих, хто хоче дивитись кіно легально, але вдома, платформа Takflix підготувала дві оналайн-прем’єри. Це дитячі українські фільми, «Трубача» (режисер Анатолій Матешко, у ролях Льоня Шевченко, Полінка Тарасенко, Володимир Горянський, Олексій Горбунов, Римма Зюбіна, Ірма Вітковська) та «Пекельну хоругву (режисер Михайло Костров, у ролях Костянтин Лінартович, Григорій Бакланов, Леся Самаєва, Олександр Пожарський).

Фільм «Трубач» розповідає про юного трубача дитячого естрадно-духового оркестру Миколу Шевченка. Він не тільки талановито грає, але і пише власну музику, привертаючи увагу всесвітньо відомого музиканта Юджина Гайсина, який гастролює в місті. Це абсолютно історія про суперництво двох дитячих оркестрів. Все, як у дорослих – кохання, інтриги, заздрість і, звичайно, добро, яке перемагає зло.

Казка «Пекельна хорогва, або Різдво козацьке» минулого року несподівано для усіх стала глядацьким хітом.

Фільм-казка про козаків, козацький рід, Рай і Пекло, Різдво й нечисту силу закорінена в український фолькльор та українську міфологію й вірування. В основу сценарію покладено твір України Сашка Лірника Сашка (який і є сценаристом) «Про старого козака, різдвяного чорта, чотири роги і козацький рід».