Сара Джессіка Паркер, Синтія Ніксон та Крістін Девіс отримають по мільйону доларів за кожен епізод

Зірки серіалу «Секс у великому місті» Сара Джессіка Паркер, Синтія Ніксон та Крістін Девіс отримають по мільйону доларів за кожен епізод продовження. Гонорари актрис оприлюднив часопис Variety з посиланням на власні джерела.

Рішення про зйомки сиквелу було прийняте ще у 2014 році, але сюжет тоді мав бути іншим. Відомо, що серіал складатиметься з десяти серій, таким чином кожна актриса заробить на проекті по 10 млн доларів.

Продовження отримало назву And Just Like That. Воно буде присвячено стосункам героїнь оригінального серіалу.

64-річна актриса Кім Кетролл, яка виконала роль Саманти, відмовилась від участі у зйомках. Натомість 55-річна Сара Джессіка Паркер (Керрі), 54-річна Синтія Ніксон (Міранда) та 55-річна Крістін Девіс (Шарлотта) стануть також виконавчими продюсерками серіалу.

Серіал «Секс у великому місті» вийшов 22 роки тому, у 1998 році та фактично спричинився до революції в індустрії серіалів. Він мав 6 сезонів.

Серіал був знятий на основі літературної колонки про життя у Нью-Йорку журналістки Кендес Бушнелл, яку вона почала писати (ґрунтуючись на власному досвіді) у 1994 році для видання New York Observer.

Зауважимо, що далеко не всі шанувальники оригінального серіалу чекають продовження з захватом. Зокрема, кінооглядач видання The New York Post Джонні Олексінскі закликав творців серіалу відмовитися від цієї ідеї. На його думку, життя у Нью-Йорку надто сильно змінилось.

«Те, що ми отримаємо – це безглузді епізоди колись великого шоу, яке абсолютно відокремлено від сьогоднішнього Нью-Йорка», – пише він, нагадавши про два дуже невдалі повнометражні фільми «Секс у великому місті», дія яких відбувається в Мексиці та Саудівській Аравії.

«А що щодо пандемії? Керрі буде замовляти пастіс на виніс, а Міранда – проводити Zoom-зустрічі?», – іронізує кінокритик.

Також пророкують невдачу новому «Сексу...» через відсутність Кім Кетролл. Однак актриса ще кілька років тому твердо заявляла, що більше не буде грати роль Саманти Джонс.

Але зйомки мають розпочатися у Нью-Йорку вже навесні. Сиквел вийде на платформі HBO Max.