Виступ гурту Ziferblat 17 травня 2025 року у Базелі

У швейцарському місті Базель 17 травня гурт Ziferblat під №7 виступив у фіналі «Євробачення». Музиканти виконали пісню Bird of Pray у стилі диско-фанку та гіпі 60-70-х років. Вона розповідає про тугу за домом та українців, які через війну розлучилися з рідними.

Після виступу соліст Даниїл Лещинський подякував Європі за підтримку та виголосив «Слава Україні!».

Центральним символом композиції є пташка. Вона уособлює свободу та очікування змін. Музику та текст Bird of Pray створив Валентин Лещинський.

«Ця пісня – рефлексія на те, у чому ми живемо. Вона побудована циклічно й розповідає історію одного дня, в якому ми живемо у темні часи – від його початку і до кінця. Вона показує, що, навіть у темряві ми не маємо забувати звертатися до світла. Як казав Дамблдор», – розповідав «Суспільному» соліст Ziferblat Даниїл Лещинський.

Режисеркою виступу стала Марія Коростельова, яка співпрацювала з Kazka, Krutь, The Erised. Костюми створив Іван Фролов. Він працював з Джамалою, Сабріною Карпентер, Бейонсе.

Рок-гурт Ziferblat заснували 2015 року в Києві. До його складу входять брати Даниїл (соліст) та Валентин (гітарист) Лещинські. Барабанщиком гурту є Федір Ходаков.

Вперше Ziferblat спробував свої сили у Нацвідборі «Євробачення» 2022 року, але йому не вдалось потрапити до фіналу. У 2023 році музиканти взяли участь у Нацвідборі з піснею Place I Call Home та посіли друге місце.

Напередодні півфіналів «Євробачення» у Базелі журналіст платформи EscYOUnited запитав музикантів, чи війна «надає їм перевагу» для участі в конкурсі. Валентин Лещинський назвав запитання некоректним.

«Як війна може бути перевагою? Ми маємо виступати, знаючи, що наші будинки бомблять. Яка ще перевага?», – сказав Валентин Лещинський.

Додамо, що російські окупанти зруйнували у Мирнограді на Донеччині дім бек-вокалістки Ziferblat Христини Старикової. Батько барабанщика Федора Ходакова зараз на фронті.