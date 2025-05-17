Ziferblat представляє Україну з піснею Bird of Pray.

На офіційному YouTube-каналі «Євробачення» відео з виступу гурту Ziferblat у першому півфіналі зібрало 1,2 млн переглядів станом на ранок 17 травня. Виступ українців за кількістю переглядів перебуває на п'ятому місці після Греції, Польщі, Естонії та Швеції.

Найбільше з усіх фіналістів переглядів зібрало відео естонського виконавця Томмі Кеша – 3,5 млн переглядів. Зазначимо, що співак давав концерти в Росії, виступав в окупованому Криму та співпрацював з російськими артистами. Букмекери прогнозують йому восьме місце у гранд-фіналі. Відео польської співачки Юстини Стречковської зібрало 3,1 млн переглядів. Букмекери вважають, що вона посяде 15-те місце.

Виступ шведського гурту KAJ зібрав 2,1 млн переглядів. За прогнозами букмекерів, саме цей гурт має найбільші шанси на перемогу. Відео грецької співачки Klavdia зібрав 1,6 млн переглядів. У фіналі вона може посісти 15-те місце.

Гранд-фінал 69-го «Євробачення» відбудеться 17 травня у швейцарському місті Базель. За перемогу змагатимуться 26 країн. Україну представляє гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray. Це композиція у стилі диско-фанк та гіпі 60-70-х років. Вона розповідає про українців, які через війну розлучились з рідними.

Музиканти виступлять під сьомим номером. До складу гурту входять брати Даниїл та Валентин Лещинські (вокаліст та гітарист), Федір Ходаков (барабанщик). Однією з бек-вокалісток є Христина Старикова. Напередодні конкурсу російські окупанти зруйнували дім Христини у Мирнограді на Донеччині.