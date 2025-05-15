69-й пісенний конкурс «Євробачення» відбувається у Базелі

У четвер, 15 травня, у швейцарському місті Базель відбувся другий півфінал «Євробачення-2025», на якому визначили десятьох фіналістів. Зазначимо, що Україну у гранд-фіналі конкурсу представлятиме гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray.

До фіналу «Євробачення-2025» вийшли:

Свої номери на другому півфіналі представили три країни з «Великої п'ятірки», які автоматично проходять у гранд-фінал:

За результатами першого півфіналу, за головну нагороду конкурсу змагатиметься Норвегія, Албанія, Швеція, Ісландія, Нідерланди, Польща, Сан-Марино, Естонія, Португалія та Україна. Крім цього, у першому півфіналі виступили три країни, які з «Великої п'ятірки» та країна-переможниця 2024 року. Це Іспанія, Італія та Швейцарія. Вони автоматично потрапляють до гранд-фіналу.

Додамо, що у гранд-фіналі Ziferblat виступатиме під 10 номером. За прогнозами букмекерів, Україна може бути на 13-му місце (станом на 15 травня), а найбільше шансів на перемогу має швецький гурт KAJ із піснею Bara bada bastu.