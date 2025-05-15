На «Євробаченні-2025» визначили всіх учасників гранд-фіналу
Фінал конкурсу відбудеться у суботу, 17 травня
У четвер, 15 травня, у швейцарському місті Базель відбувся другий півфінал «Євробачення-2025», на якому визначили десятьох фіналістів. Зазначимо, що Україну у гранд-фіналі конкурсу представлятиме гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray.
До фіналу «Євробачення-2025» вийшли:
- Литва: Katarsis – Tavo akys;
- Ізраїль: Yuval Raphael – New Day Will Rise;
- Вірменія: Parg – SURVIVOR;
- Данія: Sissal – Hallucination;
- Австрія: JJ – Wasted Love;
- Люксембург: Laura Thorn – La poupée monte le son;
- Фінляндія: Erika Vikman – ICH KOMME;
- Латвія: Tautumeitas – Bur man laimi;
- Мальта: Miriana Conte – SERVING;
- Греція: Klavdia – Asteromáta.
Свої номери на другому півфіналі представили три країни з «Великої п'ятірки», які автоматично проходять у гранд-фінал:
- Велика Британія: Remember Monday – What the Hell Just Happened?;
- Франція: Louane – maman;
- Німеччина: Abor & Tynna – Baller.
За результатами першого півфіналу, за головну нагороду конкурсу змагатиметься Норвегія, Албанія, Швеція, Ісландія, Нідерланди, Польща, Сан-Марино, Естонія, Португалія та Україна. Крім цього, у першому півфіналі виступили три країни, які з «Великої п'ятірки» та країна-переможниця 2024 року. Це Іспанія, Італія та Швейцарія. Вони автоматично потрапляють до гранд-фіналу.
Додамо, що у гранд-фіналі Ziferblat виступатиме під 10 номером. За прогнозами букмекерів, Україна може бути на 13-му місце (станом на 15 травня), а найбільше шансів на перемогу має швецький гурт KAJ із піснею Bara bada bastu.