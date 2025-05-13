Гурт Ziferblat потрапив у фінал «Євробачення-2025»
Цьогорічний пісенний конкурс проходить у Базелі
Український гурт Ziferblat потрапив до гранд-фіналу «Євробачення-2025», який відбудеться у суботу, 17 травня. Цьогоріч пісенний конкурс відбувається у швейцарському місті Базель.
Повний список фіналістів:
- Норвегія: Kyle Alessandro – Lighter.
- Албанія: Shkodra Elektronike – Zjerm.
- Швеція: KAJ – Bara bada bastu.
- Ісландія: Væb – RÓA.
- Нідерланди: Claude – C’est la vie.
- Польща: Justyna Steczkowska – Gaja.
- Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta l’Italia.
- Естонія: Tommy Cash – Espresso Macchiato.
- Португалія: Napa – Deslocado.
- Україна: Ziferblat – Bird of Pray.
Зазначимо, що у першому півфіналі представили свої номери країни з «Великої п'ятірки» та країна-переможниця 2024 року. Вони автоматично потрапляють у гранд-фінал:
- Іспанія: Melody – Esa diva.
- Італія: Lucio Corsi – Volevo essere un duro.
- Швейцарія: Zoë Më – Voyage.
Нагадаємо, що гурт Ziferblat виступив у першому півфіналі 13 травня під п'ятим номером. До складу гурту входять брати Даниїл і Валентин Лещинські, а також Федір Ходаков. Їхня пісня Bird of Pray розповідає про надію та свободу. Режисеркою-постановницею виступу є Марія Коростельова.
У «Євробаченні-2025», який проходить 69 раз, загалом беруть участь 37 країн. Другий півфінал відбудеться у четвер, 15 травня. За результатами двох півфіналів до гранд-фіналу 17 травня потраплять 26 учасників.