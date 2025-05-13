Виступ гурту Ziferblat 13 травня у Базелі

Український гурт Ziferblat потрапив до гранд-фіналу «Євробачення-2025», який відбудеться у суботу, 17 травня. Цьогоріч пісенний конкурс відбувається у швейцарському місті Базель.

Повний список фіналістів:

Зазначимо, що у першому півфіналі представили свої номери країни з «Великої п'ятірки» та країна-переможниця 2024 року. Вони автоматично потрапляють у гранд-фінал:

Нагадаємо, що гурт Ziferblat виступив у першому півфіналі 13 травня під п'ятим номером. До складу гурту входять брати Даниїл і Валентин Лещинські, а також Федір Ходаков. Їхня пісня Bird of Pray розповідає про надію та свободу. Режисеркою-постановницею виступу є Марія Коростельова.

У «Євробаченні-2025», який проходить 69 раз, загалом беруть участь 37 країн. Другий півфінал відбудеться у четвер, 15 травня. За результатами двох півфіналів до гранд-фіналу 17 травня потраплять 26 учасників.