Кадр з виступу гурту Ziferblat у Базелі, 13 травня 2025 року

У вівторок, 13 травня, гурт Ziferblat виступив у першому півфіналі «Євробачення-2025» у швейцарському місті Базель. Музиканти під п'ятим номером виконали пісню Bird of Pray. ZAXID.NET публікує повне відео виступу гурту.

До складу гурту Ziferblat входять брати Даниїл (соліст) та Валентин Лещинські (гітарист), а також Федір Ходаков (барабанщик). Музиканти розповідають, що ключовим образом їхньої пісні Bird of Pray є пташка. Вона символізує свободу, є передвісником весни та відродження.

«У пісні переплітаються туга за домом, біль втрат і водночас молитва, слова підтримки та пошук внутрішньої сили – все це створює потужний наратив, який резонує з відчуттям надії в серцях людей», – розповідали учасники гурту.

Зазначимо, що київський Ziferblat заснували приблизно десять років тому. Перший мініальбом музиканти створили грудні 2017 року. У 2019 році вони випустили сингл «Вночі», з яким взяли участь у конкурсі «X-Фактор». Гурт у 2022 році потрапив до довгого списку нацвідбору 2023 року, але не увійшов до десятки перших виконавців. За результатами нацвідбору 2024 року Ziferblat отримав 11 балів від журі та 8 від глядачів та здобув друге місце у конкурсі.

Додамо, що другий півфінал відбудеться у четвер, 15 травня, а гранд-фінал у суботу, 17 травня.