За співачок проголосувало 623 тисячі глядачів

Україну на конкурсі «Євробчення 2024» представить дует Alyona Alyona & Jerry Heil, що отримав у підсумку 21 балі. Він отримав від журі 10 балів, а від глядачів – 11. За них проголосувало 723 тис. глядачів із 1,167 млн тих, хто взяв участь у голосуванні. Cпівачки представили пісню Teresa&Maria.

Найбільше балів від журі отримали Ziferblat (11), Alyona Alyona & Jerry Heil (10), Mélovin (9). Від глядачів бали розподілились наступним чином: alyona alyona & Jerry Heil ( (11), Yaktak (10), Mélovin (9). Львів у конкурсі представляв гурти Nazva та Yagody.

Нагадаємо, переможця фіналу нацвідбору визначили за результатами голосування журі (50 %) та глядачів (50 %). Глядацьке онлайн-голосування проходило лише у застосунку «Дія» (вперше лише там, без альтернативних способів голосування). Під час голосування стався масштабний збій й віддати свій голос за учасника було неможливо. Тож оголошення результатів перенесли на наступний день. Загалом проголосувало 1 млн 670 тис. осіб. За словами представників застосунку, це рекордна кількість користувачів.

Виступ учасників транслювали у записі, а от оголошення підсумків голосування відбувалось у прямому ефірі з укриття. Ведучими національного відбору цього року були Юлія Саніна, Тимур Мирошниченко та Василь Байдак.

Так само через «Дію» глядачі обирали й журі. Щоправда тоді збою не було, До його складу увійшли:

Андрій Данилко , відомий завдяки образу Вєрки Сердючки, володар другого місця на «Євробаченні-2007», а також член журі нацвідборів на «Євробачення» (2016-2020);

, відомий завдяки образу Вєрки Сердючки, володар другого місця на «Євробаченні-2007», а також член журі нацвідборів на «Євробачення» (2016-2020); Джамала , співачка, переможниця «Євробачення-2016», була суддею теж 5 разів;

, співачка, переможниця «Євробачення-2016», була суддею теж 5 разів; Сергій Танчинець, соліст гурту «Без обмежень», членом журі нацвідбору став вперше.

Учасники виступали у такого порядку:

Yaktak – Lalala (6 балів від журі та 10 від глядачів)

Ingret – Keeper (8 балів від журі та 2 від глядачів)

Nazva – Slavic English (2 бали від журі та 1 від глядачів)

Anka – Палала (5 балів від журі та 4 від глядачів)

Drevo – Endless chain (4 бали від журі та 3 від глядачів)

Аlyona Аlyona & Jerry Heil – Teresa & Maria (10 балів від журі та 11 від глядачів)

Mélovin – Dreamer (9 балів від журі та 9 від глядачів)

Skylerr – Time is running out (3 бали від журі та 6 від глядачів)

Ziferblat – Place I Call Home (11 балів від журі та 8 від глядачів)

Yagody – Tsunamia (7 балів від журі та 7 від глядачів)

Nahaba – Glasss (1 бал від журі та 5 від глядачів)

68-й пісенний конкурс відбудеться у шведському місті Мальме. Мальме стане містом-господарем конкурсу вже втретє після 1992 та 2013 років. Перший та другий півфінали заплановані на 7 (у цей день виступить Україна) та 9 травня, а фінал відбудеться 11 травня.

Нагадаємо, що 67-й пісенний конкурс «Євробачення» відбувся в британському Ліверпулі від імені України та за участі Суспільного Мовлення. Гурт Tvorchi представив Україну з піснею Heart of Steel та посів шосте місце у фіналі конкурсу.