Чимало ккористувачів застосунку «Дія» під час спроби проголосувати за фіналіста Євробачення бачили на екрані телефонів повідомлення про помилку

Під час національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення 2024» застосунок «Дія» протягом усього голосування працював з перебоями. Тож глядацьке голосування довелось перенести. Переможця оголосять 4 лютого о 19:05.

У суботу, 3 лютого після виступу всіх фіналістів, ведучі оголосили початок глядацького голосування, яке цьогоріч відбувається лише у застосунку «Дія». Зазначимо, що вперше в історії національних відборів Євробачення голосування за учасників відбувалось виключно за допомогою застосунку «Дія», раніше переможців обирали за допомогою SMS голосування.

Відразу після того, як лінії голосування оголосили відкритими користувачі соціальних мереж почали повідомляти, що під час входу в застосунок він видає повідомлення «На жаль, трапилася помилка», і відповідно, не дає можливості проголосувати за конкурсантів.

Трансляцію супроводжував рядок «голосування буде відновлено» (скріншот)

Пізніше в телеграм-каналі сервісу з'явилося повідомлення: «Скільки охочих проголосувати за свого кандидата фаворита нацвідбору! "Дії" потрібно трохи часу, щоб оговтатися від такої кількості відвідувачів. Отже, якщо у вас не відкривається опитування – спробуйте проголосувати за кілька хвилин!».

Однак протягом усього голосування проголосувати було не можливо, попри те, що трансляцію супроводжував рядок «голосування буде відновлено». Згодом оголосили, що як тільки застосунок запрацює, буде оголошено про додатковий час для голосування.

У соцмережах застосунку радили проголосувати через кілька хвилин, проте це не допомогло.

У підсумку глядацьке голосування було перенесено. Підсумки оголосять у неділю, 4 лютого о 19:05 у прямому ефірі «Суспільне. Культура».

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив причину збою «Дії». За його словами, сервіс перестав працювати через велику кількість запитів.

«Сьогодні була рекордна кількість користувачів у Дії за всю історію проекту. Замість 800 запитів в секунду, як було під час голосування торік, – 15000 запитів», – зазначив міністр. За його словами, потужність сервісу у порівнянні з минулим роком збільшили упʼятеро, але кількість запитів зросла у понад 20 разів.

«Перепрошую за цю ситуацію. Ми зробимо детальний розбір, аналіз та впровадимо організаційні зміни, щоб бути готовими до подібних хвиль трафіку», – додав Михайло Федоров.

«Дія» – мобільний застосунок, вебпортал і бренд цифрової держави в Україні, розроблений Міністерством цифрової трансформації України. Дію було вперше презентовано у 2019 році й офіційно запущено у 2020 році. На розробку та модернізацію порталу і мобільного додатку «Дія» протягом 2020-2021 років Міністерство цифрової трансформації загалом витратило 76,04 млн грн.