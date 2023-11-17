«Суспільне» оприлюднило десятку фіналістів Нацвідбору Євробачення-2024
Одинадцятого учасника Нацвідбору глядачі можуть обрати у застосунку «Дія»
До теми
«Суспільне мовлення» оприлюднило список фіналістів національного відбору на участь у міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення», який відбудеться 2024 року. До списку увійшли десять виконавців, повідомило «Суспільне» у п’ятницю, 17 листопада. До списку фіналістів потрапив львівський етно-гурт YagОdy.
Серед учасників лонглиста до Нацвідбору, які не потрапили у фінал, глядачі зможуть обрати ще одного фіналіста. Голосування пройде у мобільному застосунку «Дія». Повний список фіналістів Євробачення-2024 буде відомий 29 грудня.
До фіналу Нацвідбору увійшли такі виконавці:
- alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria.
- Drevo – Endless chain.
- Ingret – Keeper.
- Mélovin – Dreamer.
- Nahaba – Glass.
- Nazva – Slavic English.
- Skylerr – Time is running out.
- YagOdy – Tsunamia.
- Yaktak – Lalala.
- Ziferblat – Place I Call Home.
Серед тих виконавців, які не потрапили до десятки фіналістів, залишилися:
- Anka;
- Carpetman;
- Julia Belei;
- Karyotype;
- Krylata;
- Parfeniuk;
- Shépa;
- Stasya;
- Swoiia;
- Teslenko.
Зазначимо, Євробачення-2024 відбудеться у травні у Швеції. 7 та 9 травня відбудуться півфінали конкурсу, а 11 травня буде визначено переможця у гранд-фіналі.