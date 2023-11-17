Конкурс відбудеться у травні 2024 року у Швеції

«Суспільне мовлення» оприлюднило список фіналістів національного відбору на участь у міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення», який відбудеться 2024 року. До списку увійшли десять виконавців, повідомило «Суспільне» у п’ятницю, 17 листопада. До списку фіналістів потрапив львівський етно-гурт YagОdy.

Серед учасників лонглиста до Нацвідбору, які не потрапили у фінал, глядачі зможуть обрати ще одного фіналіста. Голосування пройде у мобільному застосунку «Дія». Повний список фіналістів Євробачення-2024 буде відомий 29 грудня.

До фіналу Нацвідбору увійшли такі виконавці:

alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria.

Drevo – Endless chain.

Ingret – Keeper.

Mélovin – Dreamer.

Nahaba – Glass.

Nazva – Slavic English.

Skylerr – Time is running out.

YagOdy – Tsunamia.

Yaktak – Lalala.

Ziferblat – Place I Call Home.

Серед тих виконавців, які не потрапили до десятки фіналістів, залишилися:

Anka;

Carpetman;

Julia Belei;

Karyotype;

Krylata;

Parfeniuk;

Shépa;

Stasya;

Swoiia;

Teslenko.

Зазначимо, Євробачення-2024 відбудеться у травні у Швеції. 7 та 9 травня відбудуться півфінали конкурсу, а 11 травня буде визначено переможця у гранд-фіналі.