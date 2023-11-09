Суспільне мовлення 9 листопада оголосило довгий список учасників національного відбору на «Євробачення-2024». До довгого списку потрапив і львівський етно-гурт YagОdy. Двадцятку обирали з 389 заявок від 288 виконавців (солістів та гуртів).

Усі двадцять виконавців тепер мають пройти прослуховування. Десять фіналістів оголосять не пізніше ніж 20 листопада. Ще один учасник потрапить туди за підсумками онлайн-голосування.

Фінал нацвідбору відбудеться в лютому 2024 року у форматі телевізійного концерту. Переможця або переможницю нацвідбору визначать за сумою балів від голосування журі та глядачів. Склад журі фіналу українці оберуть шляхом онлайн-голосування.

68-й конкурс «Євробачення» відбудеться 11 травня 2024 року у шведському місті Мальме. Півфінали, в одному з яких братиме участь і представник від України, відбудуться 7 та 9 травня.

Лонгліст виконавців: