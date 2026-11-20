Олег Давиденко представляв свої роботи на персональних виставках у Львові та інших містах України

У четвер, 19 листопада, на 61-му році життя раптово помер львівський художник, кераміст, дизайнер і скульптор Олег Давиденко. Про це у фейсбуці повідомила його дружина Людмила Давиденко.

«Відійшов із життя наш Олег Давиденко. Він пішов надто швидко та раптово для всіх нас. Вічна памʼять», – написала Людмила Давиденко.

Прощання і служба відбудуться 21 листопада о 11:00, у суботу, біля місця поховання на Голосківському кладовищі у Львові.

Що відомо про Олега Давиденка

Майбутній митець народився 23 серпня 1966 року в місті Прилуки. Навчався він у Миргородському керамічному технікумі, а згодом у Львівській академії мистецтв за напрямами художньої кераміки та монументально-декоративного живопису.

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Олег Давиденко представляв свої роботи на персональних виставках у Львові та інших містах України. У 2020 році в галереї «Зелена канапа» відбулася його персональна виставка «Скотч», яка була присвячена роботам із кольорової клейкої стрічки. А в листопаді 2023 року в Луцьку митець показав виставку «Рукописи», що об’єднала роботи різних років.

Серед них – інсталяція письмового столу з часів локдауну та серія «1941» з альбомом для спогадів відвідувачів. Також до проєкту увійшов живопис «Каліграфії війни», створений під враженням від незавершеного вишитого рушника із зони бойових дій.