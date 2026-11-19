Анастасія Бондар працювала у Міністерстві культури на рівнозначній посаді

У Міністерстві освіти і науки України призначили нову заступницю міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Нею стала Анастасія Бондар – фахівчиня з досвідом роботи в телекомунікаційній галузі, інвестиційних компаніях та органах державної влади. Відповідне розпорядження премʼєр-міністр підписав 18 листопада, пише 24 канал.

Анастасію Бондар призначили на місце Дмитра Завгороднього, який звільнився 12 листопада. Він також відповідав за цифровий розвиток відомства та професійну освіту.

Що відомо про Анастасію Бондар

Анастасія Бондар обіймала аналогічну посаду у Міністерстві культури, де вона почала працювати з серпня 2021 року.

Вона здобула ступінь магістра міжнародних відносин за спеціалізацією «Європейська політика» в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Понад 15 років працювала в українських та іноземних телекомунікаційних корпораціях і інвестиційних компаніях. Серед напрямів її діяльності – зовнішньоекономічні зв’язки, підтримка розвитку бізнесу, маркетинг та операційне управління.

У 2019–2021 роках Бондар була заступницею голови Одеської обласної державної адміністрації, де відповідала за цифровий розвиток регіону.

Також Анастасія Бондар є авторкою наукових публікацій про цифрову трансформацію в державному управлінні. Вона має сертифікацію перекладачки та викладачки англійської мови.