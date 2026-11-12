35-річний Дмитро Завгородній звільнився з МОН

У четвер, 12 листопада, заступник міністра освіти і науки з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Дмитро Завгородній повідомив про звільнення з посади.

«Сьогодні завершую свою роботу на посаді заступника міністра освіти і науки України. За ці роки я ще більше переконався, що найцінніше в будь-якій справі – це люди. Їхні ідеї, енергія, сміливість брати відповідальність і бажання робити щось більше, ніж від них очікують», – написав 35-річний Дмитро Завгородній на сторінці у фейсбуці.

Дмитро Завгородній із березня 2023 року був заступником міністра освіти і науки з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. До цього з серпня 2021 року він керував директоратом цифрової трансформації Міносвіти.

Нагадаємо, що влітку Наталія Кузьмичова та Євген Кудрявець звільнились із посад заступників міністра освіти і науки. Це сталося після призначення нового міністра освіти – Оксена Лісового замінив Андрій Бутенко.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати