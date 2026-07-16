Андрій Бутенко був головою Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО)

У четвер, 16 липня, депутати Верховної Ради призначили Андрія Бутенка новим очільником міністерства освіти і науки. Раніше він був головою Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО).

Оксен Лісовий очолював міністерство освіти і науки із березня 2023 року. Його відправили у відставку у липні 2026 року після звільнення Юлії Свириденко з посади прем’єр-міністерки.

Чутки про звільнення Оксена Лісового із посади поширювали неодноразово, востаннє – у червні 2026 року.

Що відомо про нового міністра освіти Андрія Бутенка?

Андрій Бутенко є кандидатом історичних наук, доцентом та науковцем. Раніше він працював у системі середньої та вищої освіти, зокрема обіймав посади декана юридичного факультету та проректора з навчально-методичної роботи «Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет».

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З лютого 2019 року – заступник голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО). З квітня 2022 року – голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Андрій Бутенко входив до складу Міжгалузевої координаційно-методичної ради з питань правової освіти населення, робочої групи з реформування правової освіти, робочих груп з розробки низки законодавчих актів України у сфері вищої освіти. Очолював Координаційну раду молодих юристів України при Міністерстві юстиції України.