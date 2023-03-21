Зліва на право Оксен Лісовий, Олександр Камишін та Михайло Федоров

У вівторок, 21 березня, Верховна Рада призначила нового міністра освіти, міністра з питань стратегічних галузей промисловості та підвищила на посаді очільника Мінцифри Михайла Федорова. Напередодні депутати звільнили Сергія Шкарлета та Павла Рябікіна, якого розглядають як кандидата на посла в Китай.

Новим міністром освіти призначили очільника Малої академії наук Оксена Лісового, міністром з питань стратегічних галузей промисловості став колишній керівник «Укрзалізниці» Олександр Камишін. Михайла Федорова призначили віце-прем'єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій. Також він залишився очільником Мінцифри.

50-річний Оксен Лісовий з 2010 року очолює Малу академію наук України. На початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем у ЗСУ, одна виконує посадові обов’язки дистанційно. Детальніше біографію нового міністра освіти можна прочитати за посиланням.

Олександр Камишін до роботи в держорганах був менеджером у інвестиційній компанії Dragon Capital. Із 2021 року був радником міністра інфраструктури. З березня 2022 року очолив АТ «Укрзалізниця». У лютому 2023 року пішов у відставку та став позаштатним радником президента.

Михайло Федоров керував digital-напрямом передвиборчої кампанії кандидата в президенти Володимира Зеленського. Після його перемоги на виборах у 2019 році балотувався в нардепи за списом від партії «Слуга народу». Із серпня став міністром цифрової трансформації.