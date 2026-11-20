У ніч на п’ятницю, 20 листопада, українські захисники уразили три російські пускові установки балістичних ракет. Про це повідомив президент Володимир Зеленський в соцмережах.

«Одна (установка, – ред.) знищена, щодо двох уточнюємо наслідки ураження», – зазначив президент.

За його словами, під час однієї з наймасованіших російських атак на Україну Повітряні сили ЗСУ збили 79 із 84 випущених крилатих ракет.

«Щодо крилатих ракет наші воїни сьогодні спрацювали дуже фахово. Дуже добре спрацювала українська бойова авіація – наші F-16, “міражі” та МіГи. З балістикою, на жаль, значно складніше, і це залежить вже не від наших сил, а від постачання ракет партнерами. (...) Росіяни застосовували й ракети з касетними боєголовками», – написав Зеленський.

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Загалом, за даними президента, станом на ранок Росія випустила по Україні понад 400 ударних безпілотників і понад 110 ракет, зокрема 27 балістичних. Російські війська атакували цивільну інфраструктуру, енергетичні об’єкти та логістику – мости через Дніпро й залізничну інфраструктуру.

Також пошкоджені підстанції та лінії електропередачі, від яких залежать робота атомних електростанцій та енергетичні зв’язки України з країнами Євросоюзу. Під удар потрапили й житлові будинки.

«На жаль, є загиблі… На цей час відомо, що удар убив 8 людей. Мої співчуття всім рідним і близьким. Майже 30 людей поранені», – додав президент.

За словами Зеленського, відновлення енергетичної та іншої інфраструктури вже триває в усіх регіонах, де це дозволяє безпекова ситуація. Він також заслухав доповіді про ситуацію в Одесі та області, Києві та області, Сумах, Харкові та області, на Дніпропетровщині й у західних областях.

Окремо Володимир Зеленський доручив МЗС України впродовж дня зв’язатися з партнерами, які вже почали готувати пакети ППО, щоб прискорити постачання.

«Проговорили з міністром оборони України комунікацію з партнерами в США щодо постачання ракет PAC-2 і PAC-3. Дуже розраховуємо, щоб Пентагон відпустив постачання, яке ми очікуємо», – наголосив він.

Нагадаємо, у ніч на п’ятницю, 20 листопада, Росія масовано атакувала Україну. Як писав ZAXID.NET, унаслідок ракетно-дронової атаки на залізничну станцію «Скнилів» у Львові загинули двоє людей. Ще десятеро людей отримали травми.

Також у Польщі під час російської атаки на Україну впали дві крилаті ракети та реактивний безпілотник. Ракети упали на відстані 30-80 км від кордону з Україною.

Міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш повʼязав атаку з військовим навчання «Коаліції охочих» у Польщі. У них беруть участь 2800 військових з 11 європейських країн, які готуються до післявоєнної місії в Україні.