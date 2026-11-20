НАБУ підозрює працівника СБУ у розголошенні таємниці слідства

Національне антикорупційне бюро викрило посадовця Служби безпеки України на продажі даних розслідування, а також інформації із закритих реєстрів. Про це у п’ятницю, 20 листопада, повідомили на сайті НАБУ.

Йдеться про керівника одного з підрозділів Департаменту захисту національної державності СБУ, який, за даними слідства, щонайменше двічі розголошував інформацію з обмеженим доступом в обмін на винагороду.

У жовтні 2024 року, здійснюючи оперативний супровід у розслідуванні НАБУ і САП щодо заволодіння нафтою та нафтопродуктами ПАТ «Укрнафта», посадовець СБУ погодився передавати таємну інформацію зацікавленій особі. За даними слідства, службовець повідомляв про перебіг розслідування та заплановані слідчі дії довіреній особі одного з бенефіціарів так званої групи «Приват» (причетність яких перевіряють у межах цього провадження). Ці дані дозволяли фігурантам уникати обмежень, пов’язаних із санкціями, арештом активів та розшуком.

В обмін на ці відомості довірена особа оплатила відпочинок родини службовця в готелі Radisson Blu Resort Bukovel вартістю 160 тис. грн.

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Другий епізод стосується співпраці посадовця СБУ з тодішнім директором з буріння АТ «Укргазвидобування», що входить до групи «Нафтогаз». У 2023 році посадовець СБУ погодився за винагороду передавати йому інформацію з обмеженим доступом, зокрема з державних закритих баз даних, а також відомості, які зберігають оператори та провайдери телекомунікацій.

За ці послуги колишній керівник «Укргазвидобування» придбав для службовця СБУ автомобіль BMW X5. У червні 2023 року машину зареєстрували на підконтрольну йому компанію, однак фактично нею користувалися посадовець та його дружина.

НАБУ повідомило керівнику підрозділу СБУ про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 та ч. 4 ст. 368 КК України) і розголошенні даних досудового розслідування (ч. 2 ст. 387 КК України). Довірену особу одного з бенефіціарів групи «Приват» та колишнього директора з буріння «Укргазвидобування» підозрюють у наданні неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 369 КК України).

Нагадаємо, 4 листопада НАБУ повідомило, що у справі «Карфаген» з’явилися нові підозрювані. Антикорупціонери заявили про викриття злочинної організації, причетної до діяльності шахрайських колцентрів, наркоторгівлі, катування людей, а також фальсифікації іноземної валюти. Серед підозрюваних – генерал-майор СБУ Сергій Дука. За версією слідства, він захищав злочинців від уваги інших співробітників спецслужби.