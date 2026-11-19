Європа братиме участь у переговрах щодо завершення російсько-української війни

Володимир Зеленський повідомив, що Європа братиме участь у переговорах України, США та Росії щодо завершення російсько-української війни. Про це у четвер, 19 листопада, заявив президент України.

Володимир Зеленський повідомив, що 19 листопада на зустрічі «Коаліції охочих» у Берліні також були спецпредставники Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер. За словами президента, сторони домовилися, що до мирних переговорів необхідно залучити представників Європи.

«Європу будуть представляти п’ять країн плюс Європейський Союз і НАТО, і Америка повністю розуміє, чому потрібна сильна та скоординована участь Європи в перемовинах. Ми ще поговоримо окремо з американськими представниками про те, коли і з якою аджендою буде наступна зустріч. І вже має бути чотиристороння зустріч: Україна, Європа, Америка і Росія», – сказав Володимир Зеленський.

Президент України наголосив, що для завершення війни потрібен тиск на Росію, щоб вона не затягувала війну на зиму. Володимир Зеленський зауважив, що Європа має необхідні інструменти для тиску на Москву, зокрема готова запровадити нові санкції проти Росії.

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«Не хочеться, щоб Росія затягувала все це на зиму. Потрібен тиск. Європа готова з новими санкціями, готова з новими кроками на підтримку України, Українського народу. Важливо, щоб Сполучені Штати Америки впливали на Росію», – наголосив Володимир Зеленський.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц уточнив, що переговори за участю чотирьох делегацій можуть відбутися вже найближчим часом в Об’єднаних Арабських Еміратах. Водночас президент Франції Емманюель Макрон наголосив, що перед укладенням мирної угоди Україна має отримати надійні гарантії безпеки.

«Зараз Україна у критичному стані. Нам потрібні гарантії безпеки, а потім нам потрібно буде порушити питання щодо території України. А тільки потім ми зможемо говорити про мир. Тобто потрібно, щоб усе відбувалося послідовно», – сказав президент Франції.

Згодом Володимир Зеленський повідомив, що провів окрему зустріч з Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером та європейськими радниками з питань національної безпеки. За словами президента, однією з тем зустрічі були гарантії безпеки.

«Приділили увагу гарантіям безпеки, які будуть реальним стримуванням для Росії.

Розраховуємо, що Американська сторона допоможе якомога швидше організувати першу багатосторонню зустріч на рівні команд за повної присутності Європи», – наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 13 листопада президент Європейської Ради Антоніу Кошта повідомив, що Європа визначилася з країнами, які представлятимуть її на мирних переговорах. До європейської переговорної групи увійдуть представники Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Польщі. ЄС представлятимуть президент Європейської Ради Антоніу Кошта і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.