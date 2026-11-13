Рішення про представництво Європи оголосили під час саміту в Дубліні

На майбутніх переговорах щодо припинення російсько-української війни Європу представлять пʼять країн. Про це повідомив у пʼятницю, 13 листопада, президент Європейської Ради Антоніу Кошта під час саміту в Дубліні.

За даними Кошти, на мирні переговори поїдуть представники інституцій Євросоюзу та країн Е5 Коаліції охочих. Зазначимо, до країн Е5 входять Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія та Польща. Водночас ЄС представлятимуть президент Євроради Антоніу Кошта і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

«Європа має виступати одним чітким і єдиним голосом у всіх дискусіях, що визначають майбутнє України та безпеку нашого континенту», – наголосив Кошта.

Агентство Bloomberg із посиланням на європейського високопосадовця повідомило, що у мирних переговорах також будуть брати участь радники з питань національної безпеки Євросоюзу та країн, які долучаться до перемовин. Чиновник зазначив, що радники братимуть участь у будь-яких майбутніх переговорах на технічному рівні, але Європа ще не призначила лідерів переговорів високого рівня.

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«Тільки Україна має легітимність розв'язувати питання, що стосуються її території та суверенітету. Європейський Союз відіграє центральну роль в обговоренні європейського майбутнього України, її відбудови та процвітання. А гарантії безпеки мають розглядатися в рамках Коаліції охочих, у тісній координації з НАТО», – зазначив Кошта.

Президента Євроради заявив, що наступні тижні «стануть вирішальним випробуванням готовності Росії довести цю війну до кінця». Водночас він зазначив, що посилення атак та ударів по цивільній інфраструктурі свідчать про протилежне.

Нагадаємо, 12 листопада президент України Володимир Зеленський, який зустрівся зі спецпредставниками президента США Джаредом Кушнером та Стівом Віткоффом, повідомив, що мирна угода між Україною та Росією без участі Європи неможлива. Того ж дня спецпредставники Трампа заявили, що російський диктатор Владімір Путін погодився на залучення європейців до переговорів.