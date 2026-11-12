Стів Віткофф та Джаред Кушнер провели перемовини з Владіміром Путіним

У четвер, 12 листопада, у Москві відбулися переговори представників Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з російським диктатором Владіміром Путіним. Під час зустрічі сторони домовилися про наступний раунд переговорів, до якого планують залучити представників Європи. Про це повідомив телеканал CNN.

У Москві представники президента США обговорили з російським диктатором переговори, що відбулися за участі української, американської та російської делегацій в Абу-Дабі. Надалі Стів Віткофф та Джаред Кушнер мають зустрітися з Володимиром Зеленським в ірландському Дубліні для обговорення переговорів з очільником Кремля. Своєю чергою Стів Віткофф заявив, що під час зустрічі з Владіміром Путіним сторони досягли прогресу. Він також анонсував наступний раунд переговорів.

«Гадаю, було досягнуто прогресу. Мало хто очікував, що ми відновимо тристоронній формат. Ми його відновили й домовилися про наступну зустріч. Саме цього хоче президент Трамп», – цитує CNN Стіва Віткоффа.

CNN також пише, що Стів Віткофф дав зрозуміти, що до наступного раунду переговорів долучаться представники Європи. Однак помічник російського диктатора Юрій Ушаков «фактично поставив під сумнів слова Віткоффа».

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Вони докладають усіх зусиль, щоб долучитися до переговорів, але, як казав наш президент, їм слід визначитися: хочуть вони миру чи продовження війни. Поки що всі їхні практичні дії свідчать саме про друге», – заявив Юрій Ушаков.

Проте згодом у коментарі для російських ЗМІ Джаред Кушнер повідомив, що наступний раунд переговорів відбудеться вже наступного тижня і буде «багатостороннім».

Нагадаємо, 10 та 11 листопада в ОАЕ відбулися переговори щодо завершення російсько-української війни за участі технічних команд України та Росії за посередництва США. Перший раунд тривав понад чотири години, а другий – менш ніж дві. Голова фракції «Слуга народу» та член української переговорної делегації Давид Арахамія назвав цей раунд переговорів «одним із найважчих». Однак під час переговорів українська та російська сторони домовилися здійснити наймасштабніший обмін полоненими.

Водночас президент України Володимир Зеленський 11 листопада повідомив, що Україна знову відмовилася залишити Донбас на вимогу російського диктатора. США ж переконані, що територіальна поступка дозволила б завершити війну. Зеленський розповів, що через позицію України США «намагаються знайти деякі модифікації» щодо Донбасу.