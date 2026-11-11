США намагаються вирішити територільну суперечку щодо українського Донбасу

Сполучені Штати Америки шукають рішення щодо територіальних амбіцій Росії, зокрема щодо Донбасу, оскільки Україна відмовляється залишити регіон. Про це у середу, 11 листопада, розповів Володимир Зеленський під час пресконференції в ірландському Дубліні.

Володимир Зеленський зазначив, що позиція США, згідно з якою відмова України від Донбасу дозволить завершити російсько-українську війну, є хибною. Президент також наголосив, що для України неприйнятно віддавати власну територію під контроль Росії. Тому США приділяють територіальному питанню значну увагу, шукаючи різні «модифікації» щодо Донбасу.

«Вони думають, що щоб зупинити цю війну, ми маємо піти з нашої території. З нами неможливо говорити таким чином, коли йдеться про незалежність нашої країни. Вони намагаються знайти деякі модифікації цього. І я чув різні речі», – розповів Володимир Зеленський.

Він також зазначив, що не буде переповідати всі пропозиції, оскільки це може зайняти години. Водночас президент наголосив, що мир в Україні здебільшого залежить від позиції США, а саме від того, чи чинитимуть Сполучені Штати тиск на Росію.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Нагадаємо, 5 листопада президент США Дональд Трамп вкотре заявив, що Україна та Росія близькі до укладення мирної угоди. Трамп зазначив, що вона стосуватиметься не лише України, а й, можливо, всієї Європи. За словами президента США, це буде «велика, прекрасна угода, і всі будуть у захваті».

9 листопада видання 60 Minutes опублікувало інтерв’ю з Дональдом Трампом, у якому він заявив, що після війни Україна збереже свою державність, але «матиме трохи іншу форму».

Того ж дня британський тижневик The Economist повідомив, що США пропонують змінити адміністративні межі України, щоб Росія могла заявити про повне захоплення Донеччини та Луганщини, водночас українські міста, які нині контролює Київ, залишилися б під контролем України.