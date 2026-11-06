Дональд Трамп анонсував масштабну угоду щодо України
Трамп вкотре заявив, що війна Росії проти України «дуже близька» до завершення
Президент США Дональд Трамп заявив, що найближчим часом може бути укладена масштабна угода, яка стосуватиметься не лише України, а й, можливо, всієї Європи. Про це він сказав під час спілкування з журналістами в Білому домі 5 листопада.
«Буде досягнуто згоди. Це буде масштабна угода, і вона стосуватиметься не тільки України. Вона стосуватиметься не тільки України, і я навіть можу сказати, що, можливо, вона торкнеться всієї Європи. Це буде велика, прекрасна угода, і всі будуть у захваті», – заявив він.
Інших деталей можливої угоди американський президент не розкрив. Відповідаючи на запитання журналістки про російські удари по українських цивільних, зокрема по житлових будинках, автобусах і школах, Трамп заявив, що «Росія також зазнає втрат серед цивільного населення».
5 листопада президент США зустрівся зі cпецпредставником лідера РФ Владіміра Путіна Кірілом Дмитрієвим, однак подробиць переговорів не розкрив. Трамп також заявив, що не зустрічався з українськими представниками. Водночас представники України та Росії того дня взяли участь у заході за участю першої леді США Меланії Трамп у Білому домі. Серед українських учасників були голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Раніше спеціальний посланець президента США Стів Віткофф повідомив, що 10–11 листопада в Абу-Дабі відбудуться тристоронні переговори між Україною та Росією за посередництва США. Сторони планують обговорити післявоєнні заходи безпеки, деескалацію, гуманітарні зусилля та подальші кроки на шляху до миру.
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