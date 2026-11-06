5 листопада президент США зустрівся зі cпецпредставником Путіна Кірілом Дмитрієвим

Президент США Дональд Трамп заявив, що найближчим часом може бути укладена масштабна угода, яка стосуватиметься не лише України, а й, можливо, всієї Європи. Про це він сказав під час спілкування з журналістами в Білому домі 5 листопада.

«Буде досягнуто згоди. Це буде масштабна угода, і вона стосуватиметься не тільки України. Вона стосуватиметься не тільки України, і я навіть можу сказати, що, можливо, вона торкнеться всієї Європи. Це буде велика, прекрасна угода, і всі будуть у захваті», – заявив він.

Інших деталей можливої угоди американський президент не розкрив. Відповідаючи на запитання журналістки про російські удари по українських цивільних, зокрема по житлових будинках, автобусах і школах, Трамп заявив, що «Росія також зазнає втрат серед цивільного населення».

5 листопада президент США зустрівся зі cпецпредставником лідера РФ Владіміра Путіна Кірілом Дмитрієвим, однак подробиць переговорів не розкрив. Трамп також заявив, що не зустрічався з українськими представниками. Водночас представники України та Росії того дня взяли участь у заході за участю першої леді США Меланії Трамп у Білому домі. Серед українських учасників були голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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Раніше спеціальний посланець президента США Стів Віткофф повідомив, що 10–11 листопада в Абу-Дабі відбудуться тристоронні переговори між Україною та Росією за посередництва США. Сторони планують обговорити післявоєнні заходи безпеки, деескалацію, гуманітарні зусилля та подальші кроки на шляху до миру.