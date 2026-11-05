Зеленський провів телефонну розмову зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявив, що Вашингтон працює не лише над припиненням війни в Україні, а й над створенням системи безпеки, яка має запобігти відновленню бойових дій у майбутньому. Про це він повідомив у середу, 4 листопада, в соцмережі X.

За його словами, американські переговорники під керівництвом Трампа активно взаємодіють з усіма сторонами, щоб знайти шлях до тривалого миру.

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«Наша увага зосереджена не лише на припиненні цієї жахливої війни, а й на створенні ширшої архітектури безпеки, яка потрібна для того, щоб після припинення бойових дій вони ніколи не відновилися», – написав Кушнер.

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Він також відзначив конструктивну взаємодію президента України Володимира Зеленського та його команди з американською стороною, а також готовність Києва шукати подальші шляхи врегулювання.

Тим часом Зеленський повідомив про телефонну розмову зі спецпосланцями Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Вона тривала півтори години та була присвячена, зокрема, підготовці до наступного раунду переговорів.

За словами Зеленського, Україна готується до тристоронньої зустрічі на рівні переговорних команд зі США та Росією, яка має відбутися менш ніж за тиждень.

Президент також розповів про зустріч у Брюсселі, що відбулася в середу за участю української та американської делегацій, представників ЄС, Франції, Великої Британії, Німеччини, НАТО, Світового банку та міжнародної бізнес-спільноти. Учасники обговорювали післявоєнне відновлення України. Ще одна зустріч у Брюсселі запланована на четвер – цього разу щодо гарантій безпеки для України.

«Темп у перемовинах потрібен максимально інтенсивний, щоб якнайшвидше закінчити цю війну. Україна готова до необхідних кроків, наші пропозиції чіткі, і ми дали свої пропозиції американській стороні», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше спецпредставник Трампа Стів Віткофф повідомив, що 10-11 листопада США виступлять посередниками на переговорах України та Росії в Абу-Дабі. За його словами, учасники зустрічі планують обговорити післявоєнну безпеку, деескалацію, гуманітарні питання та подальші кроки до миру.