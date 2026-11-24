Мисливські угіддя передали в користування на 15 років

Львівська облрада на засіданні у вівторок, 24 листопада, ухвалила низку рішень про надання в користування понад 50 тис. га мисливських угідь терміном на 15 років. Позитивний результат голосування отримали лише чотири з 10 претендентів.

Обранці підтримали рішення:

1. Про надання в користування мисливських угідь на території Львівського та Стрийського районів Львівському міському товариству мисливців і рибалок “Лісівник”». Товариство отримало в оренду на 15 років 29 тис. га, з яких 8,5 тис. лісові. За проголосували 49 депутатів.

Начальник Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, заступник голови профільної депутатської комісії Анатолій Дейнека зауважив, що угіддя надаються товариству «Лісівник» повторно.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Львівське міське товариство мисливців і рибалок «Лісівник» зареєстроване майже 30 років тому у Львові. Розмір статутного капіталу – 0 грн. Керівник – Володимири Гентош, який також є власником зареєстрованої на Стрийщині фірми «БМ Галичина» (основний вид діяльності – торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням).

Підписант – Василь Петрінець, який також є учасником львівського ТзОВ «Мисливське господарство «Поляна» та керівником колективного виробничого мисливсько-рибальського підприємства «Галицький мисливець».

Серед засновників ЛТМІР «Лісівник» був заступник міністра охорони навколишнього природного середовища в уряді Миколи Азарова Богдан Преснер, який у 2011 році отримав дев’ять років тюрми з конфіскацією майна за одержання 100 тис. грн хабаря. У жовтні 2013 року Апеляційний суд Києва скасував рішення першої інстанції та дозволив Преснеру вийти з-під варти під заставу.

2. Про надання в користування мисливських угідь на території Золочівського району ТзОВ «Верхів’я Бугу». Товариство отримало в оренду на 15 років близько 11 тис. га мисливських угідь (з яких понад 7 тис. га лісові). Рішення підтримали 46 депутатів.

За даними YouControl, ТзОВ «Верхів’я Бугу» зареєстроване 3,5 роки тому у селі Підгірці. Засновниками є група львівських підприємців Олег Зіняк, Олег Федорук, Віктор Гарбуз, Юрій Яцинич, Юрій Мураль з Буська та киянин Олександр Липовий.

«Верхів’я Бугу» пов’язують із скандальним мисливським господарством «Надбужжя», яке орендувало угіддя 15 років, а у 2016 та 2019 роках отримало відмову від Львівської облради через зв’язки з регіоналами. Про це на сьогоднішньому засіданні наголосила депутатка від «Свободи» Ірина Сех. З її слів, місцеві мешканці називають ці території «дачею Медведчука», розповідають, що там регіонали проводили так звані «царські полювання». Свободівці наполягали, що «Верхів’я Бугу» досі має тісні зв’язки з ексрегіоналами.

Водночас депутат від НРУ Микола Іщук заявив, що теж є представником товариства «Верхів’я Бугу». Він назвав маніпуляцією пов’язування товариства з проросійськими структурами та запевнив, що засновники активно допомагають ЗСУ.

3. Про надання в користування мисливських угідь на території Яворівського району Львівської області приватному підприємству «Мисливське господарство “Явір”» (колишня назва – ПП «Мисливське господарство «Динаміт»). Підприємство повторно отримало на 15 років майже 6 тис. га, з яких 3,5 тис. га лісові. Угіддя розташовані на південний схід від міста Новояворівськ уздовж залізничної колії Новояворівськ-Львів. За проголосували 49 депутатів.

За даними YouControl, Мисливське господарство «Явір» (стара назва до 2006 року «Динаміт») зареєстроване 20 років тому у селі Старичі. Розмір статутного капіталу – 631 грн.

Власником підприємства є колишній представник СДПУ (о), пізніше керівник Львівської обласної організації партії «Наш край» Мирослав Хом’як. Йому також належить розташований поруч відпочинковий комплекс «Явір-Резорт», низка медіа (ТРК «Львівська хвиля», ТРК «Тернопільська хвиля», телерадіокомпанії «Подолянин TV») та фірм, що займаються нерухомістю.

4. Про надання в користування мисливських угідь на території Шептицького району Львівської області товариству з обмеженою відповідальністю «Мисливське господарство “Витків”». Товариству на 15 років передали 6 тис. га мисливських угідь, з яких 5,8 тис. га лісові, розташовані у Витківському лісництві. Рішення ухвалили 47 депутатів.

За даними YouControl, Мисливське господарство «Витків» зареєстроване 17 років тому у Радехові. Розмір статутного капіталу 66 тис. грн. Власниками господарства є мешканець Шептицького Юрій Лящук, мешканка Радехова Надія Сологуб та львів’янин Орест Харчишин. Юрій Лящук також є власником меблевої фірми «Мебель-сервіс», ТОВ «Термо-сервіс технології», що займається нерухомістю та свиноферми «Угринів еко ферм».

Депутати не підтримали надання мисливських угідь в користування: ТзОВ «Шляхбудсервіс-Д» (за 36 депутатів із необхідних щонайменше 43); приватному підприємству «Біон» (за лише 30 голосів); Стрийському громадському об’єднанню мисливців та рибалок «Фазан» (за – лише 29 голосів); «Об’єднання мисливців та рибалок “Фенікс”» (41 голос); селянському (фермерському) господарству «Ярослав» (лише 20 голосів).

Питання надання угідь громадській організації «Товариство мисливців та рибалок “Галичина-Грушів”» зняли з розгляду.

Загалом на Львівщині майже 1,8 млн га мисливських угідь (80% області) та понад 80 користувачів. Також варто зауважити, що під час воєнного стану в Україні полювання заборонене.