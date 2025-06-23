Раніше мисливські угіддя 15 років орендувало пов'язане з регіоналами господарство «Надбужжя»

Фірма, яку пов’язують із колишніми регіоналами, може отримати в оренду на 15 років близько 11 тис. га мисливських угідь (з яких понад 7 тис. га лісові) у Золочівському районі на Львівщині. Екологічна комісія Львівської облради погодила таку оренду для ТзОВ «Верхів’я Бугу». Остаточне рішення з цього приводу ухвалюватимуть депутати на сесії у вівторок, 24 червня.

Йдеться про мисливські угіддя у теперішньому Золочівському районі поблизу села Сасів уздовж дороги Золочів-Броди. З початку 2000 років ці угіддя орендувало пов’язане із регіоналами мисливське господарство «Надбужжя». Місцеві мешканці розповідали, що «регіонали» прилітали туди гелікоптерами, проводили так звані «царські полювання». Ще ці території назвали «дачею Медведчука». Водночас селянам там практично не дозволяли збирати гриби та ягоди, а кабани розривали поля фермерів, які межували з цими угіддями.

Львівська облрада двічі (у 2016 та 2019 роках) відмовляла мисливському господарству «Надбужжя» у продовженні оренди цих угідь. Співласниками «Надбужжя» є львів’яни Любов Гончарова та Олег Плешков, син якого Тарас Плешков був помічником харківського екснардепа-регіонала Михайла Добкіна. У грудні 2019 року на сесії ЛОР це підтвердила Любов Гончарова. Вона розповіла, що її чоловік має сина від першого шлюбу, який є помічником Добкіна.

Після відмови, «Надбужжя» тривалий час судилося з облрадою, однак безуспішно. З того часу згадані мисливські угіддя перебували у державному резерві.

І ось у травні 2023 року група львів’ян Олег Іванців, Віктор Гарбуз, Олег Зіняк, Олег Федорук, Юрій Яцинич та киянин Олександр Липовий реєструють у селі Підгірці нове ТзОВ «Верхів’я Бугу», яке зараз претендує на майже 11 га згаданих мисливських угідь.

Депутатка Львівської облради від «Свободи» Ірина Сех заявила, що нова юридична особа пов’язана із власниками скандального «Надбужжя».

«У 2019 році Львівська обласна рада відмовила передавати ці угіддя особам, пов’язаним із проросійськими політиками. Сьогодні ці ж інтереси повертаються – через іншу назву, але з тими ж обличчями», – написала депутатка у фейсбуці.

У коментарі ZAXID.NET Ірина Сех уточнила, що засновники «Верхів’я Буху» – люди з оточення співласника «Надбужжя» Олега Плешкова, зокрема, Олег Іванців є його шваґром.

Що цікаво, за даними аналітичної системи YouControl, у квітні цього року (вже у процесі розгляду проєкту рішення щодо передачі мисливських угідь у стінах Львівської облради) Олега Іванціва вивели зі складу співзасновників «Верхів’я Бугу». Новим співзасновником став мешканець Буська Юрій Мураль.

На частину згаданих мисливських угідь (близько 5,3 тис. га) також претендує місцевий фермер Роман Гайдук (фермерське господарство «Ярослав»). Фермер розповів ZAXID.NET, що процедура щодо згаданих мисливських угідь триває з 2023 року. Він подав документи швидше, аніж його опоненти, але отримав відмову.

«Я подав пакет документів на погодження до Західного регіонального управління лісового та мисливського господарства, після мене подало «Верхів’я Бугу. Згодом документи передали в обласний департамент екології. Тричі отримував відмову через технічні помилки, зауваження до картосхем. Четвертий раз подав виправлені документи і 12 травня отримав відмову за підписом заступниці голови ЛОВА Христини Замули. Не написано, чому, які зауваження, просто зухвало відмовили», – жаліється Роман Гайдук.

Фермер розповів, що був присутній на депутатській комісії з питань екології, просив заслухати його питання, зокрема, щоб заступниця голови ЛОВА назвала причини відмови, однак члени комісії до нього не дослухались.

Проєкт рішення щодо передачі мисливських угідь тричі розглядали на екологічній комісії ЛОР. Двічі питання переносили, а 19 червня члени комісії без обговорення підтримали передачу угідь «Верхів’ю Бугу». Проєкт рішення підтримали голова комісії Віталій Свіщов («Європейська солідарність»), члени комісії Всеволод Білас («Європейська солідарність»), Анатолій Дейнека («Слуга народу») та Анастасія Пляцок («За майбутнє»).

«Нам не дали шансу навіть виступити», – додав Роман Гайдук.

Фермер також заявляє про тісний зв’язок «Верхів’я Бугу» із скандальним «Надбужжям». «Один із співзасновників Олег Іванців – це чоловік рідної сестри Олега Прешкова. Після того, як я це медійно озвучив, у цьому році вони замінили його на іншого», – каже Роман Гайдук. З його слів, інші співзасновники «Верхів’я Бугу» також є приятелями Олега Плешкова, які постійно полювали в «Надбужжі».

«Ми, прості мисливці, не мали туди доступу протягом тих 15 років, коли там було те мисливське господарство. Там приїжджали такі як Медведчук, Добкін і там полювали. Зараз то є те саме «Надбужжя», просто шапку змінили», – стверджує Роман Гайдук.

Передачу мисливських угідь «Верхів’ю Бугу» не погодили місцеві Заболотцівська та Підкамінська громади.

Голова Заболотцівської громади Марія Дискант розповіла, що відмова не пов’язана з політичними мотивами.

«Фермерське господарство «Ярослав» звернулося перше, а «Верхів’я Бугу» пізніше, приблизно через рік. Ми погодили тим, хто звернувся швидше. Оскільки не було ніяких застережень, погодили практично одноголосно», – пояснила Марія Дискант ZAXID.NET.

Голова громади нагадала, що на час воєнного стану полювання заборонене, а йдеться про те, хто буде користуватися угіддями вже після війни.

Керівник «Верхів’я Бугу» Олег Зіняк відкидає звинувачення щодо зв’язків з ексрегіоналами. На його думку, усе сказане є проявом недобросовісної конкуренції.

«Це просто нездорова конкуренція. Ми абсолютно ніяк не пов’язані з тим («Надбужжям» – Ред.). Обласна рада має можливість перевірити кожного з нас, усі документи у них є, задіяти спецслужби… Я Медведчука тільки по телевізору бачив», – заявив Олег Зіняк ZAXID.NET.

Виключення Олега Іванціва зі складу засновників «Верхів’я Буху» Олег Зіняк пояснив тим, що той не є мисливцем. Водночас він не підтвердив, але й не спростував родинні зв’язки Олега Іванціва з Олегом Плешковим. Також Олег Зіняк не заперечує, що особисто знайомий з Олегом Плешковим.

«Ми там полювали, там і познайомилися. А ви знаєте, що чоловік Ірини Сех полював там частіше за мене. Тоді що?», – додав Олег Зіняк. Він також запевнив, що засновники «Верхів’я Буху» є сумлінними платниками податків та допомагають армії.