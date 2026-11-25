Суд завершує розгляд справи щодо націоналізації активів IDS Ukraine

Виробник мінеральних вод «Моршинська», «Миргородська» та «Аляска» може перейти у власність держави вже до середини грудня. Вищий антикорупційний суд завершує розгляд позову Міністерства юстиції про стягнення підсанкційних активів групи IDS Ukraine. Після дослідження матеріалів справи судді перейдуть до дебатів, а потім мають ухвалити рішення. Чергове засідання у справі відбулося 23 листопада. Як повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на матеріали суду.

Як пише видання, колегії залишилося дослідити лише один том із 59. Наступне слухання призначили на 30 листопада.

Після завершення дослідження доказів сторони перейдуть до судових дебатів, для яких, за попередніми прогнозами, може вистачити одного-двох засідань. Тож рішення у справі можуть ухвалити вже до середини грудня. Водночас ідеться про можливе стягнення в дохід держави корпоративних прав підсанкційних власників, а не обов’язково всього бізнесу. Якщо суд задовольнить позов Мін’юсту, державі можуть передати відповідні частки IDS Ukraine, а управління ними здійснюватиме Фонд державного майна.

Чому держава хоче стягнути активи IDS Ukraine

Позов Міністерства юстиції до ВАКС надійшов у вересні 2024 року. Відомство вимагає стягнути в дохід держави корпоративні права компаній групи IDS Ukraine, активи якої пов’язані з підсанкційним російським олігархом Михайлом Фрідманом.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

IDS Ukraine – один із найбільших виробників бутильованої води в Україні. До групи належать торговельні марки «Моршинська», «Миргородська», «Аляска» та «Аква Лайф». За даними YouControl, у 2025 році консолідований виторг групи становив близько 7,4 млрд грн, що приблизно на 7% більше, ніж роком раніше.

Чому АРМА шукало управителя для «Моршинської»?

Паралельно Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розпочало процедуру відбору управителя для корпоративних прав IDS Ukraine. Конкурс через систему Prozorro оголосили у 2026 році. У вересні переможцем повторного відбору стало ТОВ «Юридичне бюро «Пріорітас», яке запропонувало винагороду в розмірі 0,9% від доходу.

Раніше ZAXID.NET писав, що статутний капітал цієї юридичної компанії становить 1 тис. грн, а штат налічує троє працівників. За підсумками 2025 року її чистий прибуток становив близько 8,4 тис. грн.

Втім, передати корпоративні права в управління «Пріорітасу» АРМА поки не може. 18 листопада Київський окружний адміністративний суд заборонив агентству підписувати відповідний договір. Із таким клопотанням звернулася кіпрська холдингова компанія International Distribution Systems Limited, яка оскаржує повноваження АРМА управляти арештованими корпоративними правами IDS Ukraine.

Таким чином, подальша доля активів залежить насамперед від рішення ВАКС. Якщо суд задовольнить позов Мін’юсту, корпоративні права підсанкційних власників перейдуть державі та під управління Фонду держмайна. У такому разі потреба в передачі цих активів зовнішньому управителю через АРМА відпаде.