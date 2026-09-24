Управителя для компанії IDS Ukraine не могли знайти впродовж тривалого часу

Комісія АРМА визначила нового переможця аукціону з відбору управителя активів IDS Ukraine – виробника «Моршинської» та «Миргородської». Ним стало юридичне бюро «Пріорітас», йдеться в протоколі засідання комісії, затвердженому 23 вересня, повідомило у четвер, 24 вересня, видання Forbes Ukraine.

Як повідомляв ZAXID.NET, Національне Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) 7 вересня провело аукціон для визначення управителя арештованими активами групи IDS Ukraine, переможцем якого стала КУА «Укркапітал» – фірма скандального полтавського депутата Сергія Бєлашова.

Проте 14 вересня комісія АРМА відхилила пропозицію КУА «Укркапітал». Причина – аномально низька винагорода за управління – лише 0,01% від прибутку, що компанія не змогла обґрунтувати.

Юридичне бюро «Пріорітас» запропонувало ставку винагороди в 0,9%. Представники компанії пояснили, що планують скорочувати витрати на управління та збільшувати дохід активів, зокрема через розширення експорту й оптимізацію логістики. Комісія визнала обґрунтування ставки «Пріорітас» належним. Проте договір управління ще не укладений.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Також в конкурсі з пропозицією 1% винагороди брав участь «Альянс Д» співвласників мереж Varus і Eva Валерія Кіптика та Руслана Шостака.

«Юридичне бюро «Пріорітас», за даними аналітичної платформи YouControl, зареєстроване у 2013-му і належить адвокатці Жанні Єфремовій.

IDS Ukraine – виробник бутильованої води, заснований у 1996-му. Портфель брендів включає «Моршинську», «Миргородську», «Аляску» та «Аква Лайф». Компанія контролює понад 40% українського ринку бутильованої води, за її оцінками. У групі працює приблизно 3 тис. людей, вартість чистих активів – 4 млрд грн, за даними IDS.

Корпоративні права компаній IDS Ukraine передали в управління АРМА за рішеннями суду у 2022 році. Йдеться, зокрема, про частки, пов’язані з російським олігархом Міхаілом Фрідманом та його бізнес-партнерами Германом Ханом і Олексієм Кузьмічовим.

До арештованих активів належать понад 2 млн акцій Миргородського заводу мінеральних вод, 100% статутного капіталу компанії «Потужність», пов’язаної з Моршинським заводом мінеральних вод «Оскар», а також частки в інших компаніях групи.

Інша частина IDS Ukraine належить родині засновника групи Бадрі Патаркацишвілі, уряду Грузії та міноритарним акціонерам. Родина Патаркацишвілі виступає проти передачі активів управителю АРМА та оскаржує це рішення в суді.