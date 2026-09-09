Серед активів компанії також завод з виробництва мінеральних вод у Моршині на Львівщині

Національне Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) в понеділок, 7 вересня, провело аукціон для визначення управителя арештованими активами групи IDS Ukraine, переможцем якого стала КУА «Укркапітал». Про це повідомляє пресслужба АРМА.

У торгах, що відбулися в три раунди, взяли участь п’ять компаній. КУА «Укркапітал» запропонувало взяти активи в управління за мінімальну можливу винагороду – 0,01% від чистого прибутку отриманих активів.

IDS Ukraine – виробник бутильованої води, заснований у 1996-му. До активів входять, зокрема, заводи мінеральних вод «Моршинська» та «Миргородська». Компанія представлена також брендами «Аляска» та «Аква Лайф» і, за даними Forbes Ukraine, контролює понад 40% українського ринку бутильованої води.

КУА «Укркапітал» отримає в управління арештовані корпоративні права підприємств IDS Ukraine. До них належать, зокрема, понад 2 млн акцій Миргородського заводу мінеральних вод, 100% статутного капіталу компанії «Потужність», пов’язаної з Моршинським заводом мінеральних вод «Оскар», а також частки в «ІДС Аква Сервіс», «Індустріальних та дистрибуційних системах» та інших компаніях групи.

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Додамо, що це був не перший конкурс на управителя активами IDS Ukraine. Попередні не мали успіху і АРМА навіть заявляло про блокування конкурсу.

Що відомо про КУА «Укркапітал»

ТОВ «Компанія з управління активами Укркапітал» належить Сергію Бєлашову – власнику банку «Український капітал», депутату Полтавської обласної ради 8-го скликання та керівнику Полтавської обласної організації партії «Батьківщина».

Сергій Бєлашов був фігурантом корупційного розслідування НАБУ і САП. Антикорупційні органи розслідували участь Сергія Бєлашова у справі про махінації з закупівлями газу для «Укрзалізниці». Йшлося про можливе завдання держбюджету збитків на 206 млн грн.

У травні 2023 року Вищий антикорупційний суд України заарештував Сергія Бєлашова, проте він вийшов з СІЗО під заставу у 30 млн грн. Фінального рішення у цій справі досі немає.

Сергій Бєлашов володіє частками в близько 15 компаніях, що займаються складським господарством, оптовою і роздрібною торгівлею, купівлею та продажем власного нерухомого майна. Проте його основний бізнес – саме торгівля газом.

Що буде далі

АРМА має затвердити результати конкурсу після перевірки та оцінки пропозиції переможця аукціону. Оскільки він запропонував аномально низький розмір винагороди за управління активами, то має надати обґрунтування своєї пропозиції. Лише після цього можливе укладання договору та передача активів в управління.

Чому IDS Ukraine передали АРМА

Активи IDS Ukraine передані в управління АРМА на підставі рішення суду в 2022 році. Ідеться про частку, пов'язану з російським олігархом Міхаілом Фрідманом, який перебуває під санкціями України, США, Європейського Союзу, Великої Британії та підсанкційними бізнесменами Германом Ханом та Олексієм Кузьмічовим. Загалом їм належить близько половини компанії.

Інша частина акцій IDS Ukraine належить членам сім’ї засновника групи, покійного грузинського мільярдера Бадрі Патаркацишвілі, а близько 10% розділені між міноритарними акціонерами.

Родина Патаркацишвілі, якій належать 34% активів, виступає проти передачі IDS в управління і вважає це фактичним вилученням власності акціонерів, які не перебувають під санкціями, пише The Guardian. Вони оскаржують рішення про передачу в управління активів у Вищому антикорупційному суді України, а в разі необхідності, говорять, домагатимуться справедливості в міжнародних судах.