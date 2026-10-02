Україна отримала допомогу у межах програми Ukraine Facility

Україна отримала 2,9 млрд євро від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility. Кошти допоможуть покрити ключові державні видатки та спрямувати більше власних ресурсів на оборону. Про надходження фінансування 2 жовтня повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

Виплата є частиною раніше передбаченого фінансування. Для її отримання Україна виконала десять індикаторів – умов програми, що стосуються першого та другого кварталів 2026 року, а також попередніх періодів. Зокрема, йдеться про зміни в банківському секторі, енергетиці, аграрній політиці та транспорті. Три умови Україна виконала достроково.

За словами Сергія Корецького, європейська підтримка має забезпечити стійкість державних фінансів. Покриття ключових бюджетних потреб коштом зовнішнього фінансування дозволить вивільнити більше внутрішніх ресурсів для оборони. Водночас потреба України у фінансовій допомозі партнерів залишається високою. Прем’єр зазначив, що уряд пришвидшує необхідні рішення та працює з Верховною Радою над ухваленням законопроєктів, від яких залежить подальше фінансування.

Що відомо про програму Ukraine Facility?

Ukraine Facility – фінансовий інструмент Євросоюзу для підтримки України у 2024–2027 роках із початковим бюджетом 50 млрд євро. Програма передбачає фінансування для підтримки макрофінансової стабільності, модернізації економіки та проведення реформ на шляху до вступу в ЄС. Надходження коштів залежить від виконання Україною погоджених зобов’язань.

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24 вересня Рада ЄС погодила восьму регулярну виплату Україні за програмою Ukraine Facility – майже 3 млрд євро.

Нагадаємо, 1 вересня премʼєр-міністр Сергій Корецький анонсував жорсткий режим економії бюджетних коштів, які не закріплені за потребами оборони. 28 вересня уряд ухвалив «жорсткі антикризові заходи» на тлі складної ситуації з державними фінансами. Йшлось про те, що частина запланованого міжнародного фінансування не надійшла, зокрема через те, що Україна не виконала «частину взятих на себе зобовʼязань».

До слова, за словами голови бюджетного комітету Верховної Ради Роксолани Підласи, у 2026 році один день війни обходиться Україні приблизно у 190 млн доларів.