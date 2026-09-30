Уряд просить нардепів розпочати роботу на день раніше

Кабінет міністрів просить депутатів Верховної Ради розпочати роботу раніше, щоб проголосувати за законопроєкти, необхідні для отримання фінансування від міжнародних партнерів. Про це у середу, 30 вересня, повідомила «Економічна правда» з посиланням на премʼєр-міністра Сергія Корецького.

За словами Сергія Корецького, уряд просить Верховну Раду зробити 12 жовтня сесійним днем, щоб нардепи проголосували за необхідні для отримання фінансування законопроєкти. Глава уряду запевнив, що до 15 жовтня Кабмін також виконає свої зобовʼязання перед партнерами – ухвалить необхідні постанови.

Сергій Корецький наголосив, що видатки бюджету привʼязані до конкретних строків, тож і доходи держбюджету мають надходити вчасно.

«Ми передали депутатам конкретні дедлайни. Щодо кожного необхідного рішення є дата, до якої закон має бути проголосований і підписаний, щоб ми встигли отримати необхідні кошти. У партнерів є свої процедури узгодження і виділення коштів, і вони потребують часу. Для України цього часу зараз дуже мало», – сказав Сергій Корецький.

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Нагадаємо, 1 вересня премʼєр-міністр Сергій Корецький анонсував жорсткий режим економії бюджетних коштів, які не закріплені за потребами оборони. А 19 вересня народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що Верховна Рада пішла на велику перерву пленарних засідань з 17 вересня до 13 жовтня.

28 вересня Сергій Корецький повідомив, що уряд ухвалив «жорсткі антикризові заходи» на тлі складної ситуації з державними фінансами. За його словами, частина запланованого міжнародного фінансування не надійшла, зокрема через те, що Україна не виконала «частину взятих на себе зобовʼязань».