Тарифи на проїзд у маршрутках Львівщини зростуть через вартість пального

Автобусні перевізники Львівщини заявили про підвищення тарифів на приміських та міжміських маршрутах через здорожчання пального. Про це йдеться в заяві ЛОО ВГО «Всеукраїнська асоціація автомобільних перевізників», поширеній у середу, 30 вересня.

В асоціації перевізників повідомили про підвищення тарифів на 15-20%, зважаючи на ситуацію на ринку пального.

«Пальне складає левову частку в структурі собівартості будь-якого пасажирського рейсу. Подорожчання дизеля автоматично руйнує економічні розрахунки перевізників. Поточний стан (вересень 2026) – середня ціна ДП становить 98,40-99,90 грн/літр. Прогноз з жовтня 2026 року: 100-105+ грн/літр», – сказано в повідомленні.

Перевізники наголосили, що «корекція тарифів у громадському транспорті Львівщини на 15–20% – це вимушений крок, аби покрити дефіцит рентабельності».

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«Якщо раніше пасажири платили умовні 100 гривень за міжміську поїздку, то з жовтня її вартість становитиме 115–120 гривень», – додали в асоціації.

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Зазначимо, востаннє перевізники Львівщини піднімали тарифи навесні 2026 року. Тоді вартість мінімальної поїздки зросла з 35 до 45 грн.