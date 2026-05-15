Проїзд у Львові подорожчає вже з 16 травня

Із суботи, 16 травня, у Львові подорожчає проїзд у громадському транспорті. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Львівської міської ради на засіданні у п’ятницю, 15 травня.

Згідно з новими розрахунками, у Львові діятимуть такі тарифи:

оплата «ЛеоКарт» або через додаток – 23 грн;

для студентів із «ЛеоКарт» – 11,5 грн;

оплата банківською карткою – 26 грн;

оплата готівкою – 30 грн;

штрафний квиток – 520 грн.

При цьому, на придбані карткою чи «ЛеоКарт» квитки діятиме 40-хвилинна безкоштовна пересадка на будь-який транспорт у межах Львівської громади, незалежно від форми власності та маршруту. Вартість абонементів також зміниться:

довготерміновий абонемент на 30 днів – 1150 грн;

студентський абонемент на 30 днів – 575 грн.

Придбані до подорожчання електронні квитки та абонементи будуть чинними.

Зростання тарифів спричинене різким подорожчанням пального. Наприклад, видатки комунального перевізника на покриття різниці вартості у березні зросли на 16 млн грн. ZAXID.NET детально пояснював, чому дорожчає проїзд і не лише у Львові.

Нагадаємо, востаннє міська рада переглядала тарифи на проїзд у червні 2025 року. З того часу вартість пального зросла на 40%. Через це перевізники звернулись у міську раз з проханням підвищити тарифи на проїзд. Міська рада анонсувала оновлені тарифи в квітні і виставила їх на громадське обговорення.