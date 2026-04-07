Нові тарифи планують запровадити через місяць

Міська рада Львова запустила процедуру перегляду тарифів на проїзд у міському громадському транспорті Львова та запропонувала нові тарифи, які виставлять на обговорення громадськості впродовж місяця. Про це під час засідання виконавчого комітету Львівської міської ради у вівторок, 7 квітня, повідомив керівник департаменту мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило. Нові розрахунки тарифів обговорюватимуть до 8 травня, після чого остаточно винесуть на розгляд виконкому.

За словами Олега Забарила, якщо у березні комунальне «АТП-1» купувало пальне по 77 грн/л, то вже у квітні – по 90 грн/л. Різке подорожчання пального збільшило видатки комунального перевізника на покриття різниці вартості на 16 млн грн. За попередніми розрахунками, у квітні витрати на покриття різниці вартості пального зростуть на 23 млн грн.

Через це міська рада пропонує оновлені тарифи на проїзд у Львові, зокрема:

оплата «ЛеоКарт» або через додаток – з 17 грн до 23 грн;

для студентів із «ЛеоКарт» – з 8,5 грн до 11 грн;

оплата банківською карткою – з 20 грн до 26 грн;

оплата готівкою – з 25 грн до 30 грн.

Ці тарифи міська рада виставить на громадське обговорення до 8 травня, після чого остаточне рішення їх винесуть на розгляд виконавчого комітету. Розрахунки за тарифами можуть змінитися, якщо вартість пального знову зросте або навпаки.

Крім цього, з 11 квітня знову запрацюють пересадкові квитки на проїзд. Однак це стосується лише квитків, придбаних після 11 квітня. Для організації пільгового проїзду мешканцям приміських громад готують окреме рішення виконкому.

Нагадаємо, востаннє міська рада переглядала тарифи на проїзд у червні 2025 року. З того часу вартість пального зросла на 40%. Через це перевізники звернулись у міську раз з проханням підвищити тарифи на проїзд. Міська рада на місяць обмежувала пільговий проїзд мешканцям прильвівських громад та скасовувала безкоштовну пересадку. Однак громади переважно відмовились компенсувати перевезення своїх пільговиків.