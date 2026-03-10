Ці зміни дозволять зекономити близько 20 млн грн, які компенсують перевізникам вартість пального

У Львові тимчасово скасували дію пересадкового квитка, а також призупинили оформлення нових карток «ЛеоКарт» для нових користувачів. Крім цього, якщо прильвівські громади не компенсуватимуть перевезення пільговиків, міськрада не обслуговуватиме пільгових пасажирів цих громад. Відповідне рішення за рекомендацією міської комісії з питань ТЕБ і НС ухвалив виконавчий комітет у вівторок, 10 березня.

Від останнього перегляду тарифів у червні 2025 року вартість пального зросла на 40%. Через це перевізники звернулись у міську раз з проханням підвищити тарифи на проїзд. Утім наразі міська рада відмовилась переглядати вартість проїзду у Львові, однак вирішила переглянути роботу транспортної системи. Ці тимчасові заходи дозволять компенсувати витрати перевізників без зміни вартості квитка для пасажира.

Зокрема, міська рада погодила:

призупинити безкоштовні пересадки у громадському транспорті з 11 березня до 11 квітня 2026 року. Це дозволить перевізникам отримати додатково близько 10 млн грн для закупівлі пального та забезпечення безперебійної роботи. Зміни не торкнуться абонементів;

врегулювати пільговий проїзд для мешканців інших громад: надати ОТГ час до 16 березня для укладення договорів з Львівською МТГ про компенсацію пільгового проїзду. Якщо угоду не укладуть, пільгові картки мешканців інших громад деактивують, і вони не зможуть користуватися львівським транспортом безкоштовно. Це дозволить міському бюджету зекономити близько 12 млн грн на місяць;

призупинити на період із 11 березня до 11 квітня прийом документів на оформлення пільгових карток «ЛеоКарт» для двох нових категорій пільговиків: пенсіонерів, які отримують виплати через втрату годувальника, та військових пенсіонерів за вислугою років.

Обмеження не стосуватимуться ветеранів війни, людей з інвалідністю внаслідок війни, членів сімей загиблих та дітей з інших громад, які навчаються у львівських школах – вони й надалі користуватимуться громадським транспортом Львова безоплатно.

За словами керівника департаменту мобільності Олега Забарила, ці кроки дозволять залучити загалом понад 20 млн грн на місяць і забезпечити безперебійну роботу транспорту. Наразі лише Мурованська громада підтвердила готовність покривати витрати на перевезення пільговиків.